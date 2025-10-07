ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Старый друг поможет – финансовый гороскоп на 8 октября

7 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам придет помощь из прошлого.

Старый друг поможет – финансовый гороскоп на 8 октября
Фото: freepik

В нашем гороскопе вы найдёте подсказки для принятия взвешенных решений, рекомендации для общения и намёки на то, где лучше проявить инициативу, а где — отпустить ситуацию.

Овен

Сегодня Овнам следует повышенное внимание уделить соблюдению техники безопасности. Если ваша деятельность связана с техникой и механизмами, то в первой половине дня проявите максимум осторожности. Звезды советуют еще раз проверить, все ли в порядке с системами охраны и страхования бизнеса. В деловых партнерских отношениях могут возникнуть сложности и разногласия.

Телец

Сегодня Тельцы столкнутся с трудностями в деловом партнерстве. У вашего основного партнера может случиться чрезвычайное происшествие, которое негативно отразится на вашем общем бизнесе. Если вы работаете с клиентами и заняты выполнением их заказов, то кто-то из них может подать на вас жалобу начальству. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы.

Близнецы

Сегодня Близнецам, имеющим собственный бизнес, звезды советуют присмотреться к тому, как подчиненные выполняют ваши распоряжения и приказы. Вы можете вскрыть ряд весьма неприятных нарушений, которые вредят репутации вашей фирмы. Не исключено, что служебное разбирательство приведет увольнению сотрудников. Это также неблагоприятный день для командировок и рекламных акций.

Рак

Сегодня Раков звезды предостерегают от участия в рискованных финансовых операциях. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты и фонды. Старайтесь ограничить проведение платежей по безналичному расчету. Возможны попытки взлома паролей ваших электронных платежных карт. В сфере семейного бизнеса могут усилиться разногласия. Возможны бюрократические проволочки с оформлением документов.

Лев

Сегодня для Львов, которые работают в сфере недвижимости, строительства и сельского хозяйства, день обещает быть не из легких. Воздержитесь в первой половине дня от проведения ремонтных работ в помещениях. Может случиться конфликт с арендодателем с угрозой разрыва арендного договора. Чтобы минимизировать риски, проверьте, все ли платежи у вас выполнены.

Дева

Сегодня Девам, возможно, предстоит столкнуться с рядом осложнений в делах, и только благодаря вашей сдержанности и готовности брать ответственность на себя вы сможете избежать ущерба. Прежде всего, трудности затронут тех, чей бизнес связан с торговлей, транспортом, связью, обменом и услугами. Обстановка в трудовом коллективе может быть нервная и напряженная.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют воздерживаться в первой половине дня от крупных покупок и капиталовложений в бизнес. Особенно это справедливо при финансовых расчетах за наличные деньги. Во-первых, вы можете столкнутся с мошенничеством. Во-вторых, купленные товары могут оказаться плохого качества или не потребуются вам в дальнейшем. Воздержитесь от финансовых спекуляций.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от проявления инициативы в делах. Все дела с недвижимостью рекомендуется отложить до лучших времен. Ремонтные и строительные работы могут быть сопряжены с множеством трудностей и сбоев из-за несогласованности в действиях. Соблюдайте правила техники безопасности в строительстве и сельском хозяйстве, иначе могут быть травмы.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов, которые привыкли проявлять инициативу, это неблагоприятный день. Ваши начинания вряд ли получат поддержку и развитие. Те из вас, чья деятельность имеет отношение к дополнительной подработке, могут столкнуться с неожиданными препятствиями. Поступающая информация может оказаться недостоверной и нуждается в дополнительной проверке.

Козерог

Сегодня Козероги рискуют понести финансовый ущерб, если прислушаются к советам друзей или поддадутся на коллективные настроения. Вам сложно будет противостоять вызовам дня, поскольку можете не найти реальной поддержки, а со стороны начальства возможен жесткий прессинг. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса нарушается. Воздержитесь от покупки компьютера.

Водолей

Сегодня Водолеев может ждать обострение отношений с начальством в течение первой половины дня. По мере возможности старайтесь не пересекаться с вышестоящим руководством, иначе это может повредить вашей деловой репутации и карьере. Бизнесмены могут столкнуться с сопротивлением и противодействием их начинаниям со стороны представителей официальных властей.

Рыбы

Сегодня Рыбам может поступить информация, которая может расстроить ваши планы. Обратитесь за советом к одному из своих старых партнеров по бизнесу – он сумеет вам помочь найти выход из затруднительного положения. Тайная теневая деятельность чревата осложнениями. Отношения с иностранными партнерами зависают из-за рисков допустить ошибку и нанести ущерб репутации.
