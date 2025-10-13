ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Думаем о пройденном пути – гороскоп на 14 октября

13 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

23-24 лунные сутки. Первая половина этого дня подходит для пребывания дома, уединения и подведения итогов вчерашних дел.

Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что во второй половине дня переход Луны в знак Льва уведет на другую волну, связанную с творчеством, романтикой, развлечениями, играми или детьми. Ингрессия Венеры в знак Весов усилит интерес к социальной жизни, партнерству, гармонии, красоте, любви и супружеским отношениям. День может закончиться новостью, свиданием, флиртом, дружеской вечеринкой. С приятными моментами могут соседствовать ловушки и ситуации подвоха. Некоторые вопросы будут неприятными и коварными, а некоторые игры рискованными.

Овен

Сегодня Овнов утром те или иные обстоятельства могут удерживать дома, в уединении или в кругу старшей родни. Вторая половина дня пригласит их выйти за рамки частной жизни и настроит на иной лад. Для них могут стать актуальнее темы, связанные с детьми, личной жизнью или развлечениями. Может завязаться неформальное общение, прийти неожиданное приглашение на свидание или на какое-то мероприятие.

Телец

Сегодня Тельцы могут начать что-то новое для себя, но им лучше начинать с малого и быть внимательнее, так как есть риск неясностей и просчетов в мелочах. Особенно туманными могут оказаться детали, связанные со здоровьем, эстетикой, этикетом или юридическими нюансами. Возможны колебания в связи с выбором косметики, лекарств, диеты, домашнего интерьера. Стоит избегать поводов для споров и ссор.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит унывать, если начало этого дня окажется для них не очень удачным. По мере развития сегодняшних событий непременно случится что-то, дающее новый импульс и поднимающее настроение. Судьба может подарить яркую находку, неожиданную симпатию, интригующую творческую идею, оригинальный вариант дружбы, дохода или будущего саморазвития. День может завершиться очень приятно и неожиданно.

Рак

Сегодня Ракам стоит провести как можно плодотворнее утро, когда они могут рассчитывать на свою счастливую звезду. Если иссякнет вдохновение, поможет интуиция или сработает положительная инерция дел, начатых в добрый час. Вечерние события могут дать новое поле для фантазии в области покупок, финансов, игр, любви и флирта, украшения дома, детских нужд, выбора подарков или монетизации творчества.

Лев

Сегодня Львам желательно провести день в уединении, покое или узком кругу знакомых лиц. В это время можно устроить небольшую психологическую перезагрузку. К вечеру у многих Львов появится новая энергия, которая может начать утекать не только в гармоничном направлении. Наиболее приятное применение ей можно найти в сфере общения, творчества, романтики, флирта и контактов вне дома.

Дева

Сегодня Девам стоит начать день с подведения итогов последних двух дней и попытки навести ясность в планах. Звезды советуют не терять полезные связи, оставшиеся от прошлого (профессиональные, дружеские, родственные). Вторая половина дня позволит плотнее заняться покупками и финансовыми договоренностями. Несмотря на сомнения, она может подтолкнуть к неожиданным приобретениям и контактам с долей риска.

Весы

Сегодня для Весов это значимый день, поскольку он возвращает им их истинные вкусы и побуждает нравиться миру. Может усиливаться их потребность в собственном стиле и подчеркивании своей природной привлекательности. Возможны мечты о новых нарядах, красивых вещах, друзьях, комфорте, романтической влюбленности. Не исключен момент самообольщения, нехватка «трезвости взгляда» в отношениях и в финансовых делах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит привести в порядок свои текущие дела и планы, оценить по достоинству свои достижения на данный момент и запастись позитивным мышлением. Это поможет им сохранить верность своим идеалам и не растерять уверенность в своих возможностях во второй половине дня, когда перед ними может появиться новая задача, несущая в себе и творческий потенциал, и некоторые риски.

Стрелец

Сегодня Стрельцы остаются невольными заложниками роковых внешних событий, или своих собственных ошибок, привязанностей и зависимостей. В любой ситуации для них не исключен подвох, даже если все выглядит идеально. Вторая половина дня не отменит полностью эту коварную тенденцию, но все же даст им больше защит и опор, например, в виде дружбы, любви или творческого потенциала на будущее.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют быть внимательнее в отношениях с другими людьми. Деловые, творческие, семейные, дружеские или романтические — любые контакты в этот день имеют точки уязвимости, которые станут активнее вечером. В ту или иную ловушку могут заманить чувства, финансовые иллюзии, творческие замыслы, мечты о своем доме. Не стоит спешить с официальными окончательными договоренностями.

Водолей

Сегодня Водолеям ситуации дня намекают, что в некоторых сферах для них завершены уроки прошлого и им пора двигаться вперед. Конкретные шаги поможет сделать вторая половина дня. Звезды напоминают о необходимой проницательности и осмотрительности. Важно правильно принимать предложения, уметь вести переговоры и конкурировать, грамотно использовать шансы и осознавать возможные риски своих действий.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут использовать первую половину дня для того, чтобы привести свои дела в порядок. Утро – наиболее подходящий момент для общей оценки ими своей ситуации, с уточнением оставшихся незавершенных программ. К вечеру обстоятельства вынудят многих Рыб перейти к отдельным задачам, в которых они могут столкнуться с повышенным уровнем сложности, необходимостью помощи или творческого подхода.
