Рискуем потерять контроль — любовный гороскоп на 16 октября

Наш гороскоп предлагает заглянуть в настроение этого дня для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня у Овнов ситуация в личной жизни будет являться прямым продолжением вчерашних событий. Именно в них стоит искать подсказку, если происходит что-то непонятное или неприятное. Пока не настал вечер, есть время загладить вину или прояснить недоразумение. Не стоит планировать встречу на поздний час.
Телец
Сегодня Тельцам день не сулит полного душевного комфорта и не создает нужных условий для дальнейшего развития романа. Даже если в отношениях все гладко, лучше воздержаться до позднего вечера от новых шагов. В случае ссоры многое зависит от того, кто дал для нее повод (скорее всего, это будет партнер).
Близнецы
Сегодня Близнецам трудно повернуть общение с любимым человеком в новое русло. Вплоть до вечера в нем может сохраняться доля нервозности (хотя найдется и способ удержать равновесие в отношениях). Перемены ожидаются ближе к ночи, но нет гарантии, что они будут именно такими, каких ждали Близнецы.
Рак
Сегодня Ракам может подпортить настроение отзвук вчерашних любовных приключений. Если проблемы в любви их миновали и у них все хорошо, главной незадачей этого дня для них может стать невозможность придать роману дальнейшее ускорение. Звезды советуют им пока положиться на судьбу и обстоятельства.
Лев
Сегодня у Львов есть возможность включить свое чувство юмора и умело сохранять душевное равновесие, но если какие-то события личной жизни вызвали у них болезненные эмоции или слишком бурную реакцию, они способны вплоть до позднего вечера пребывать в фазе эмоционального перевозбуждения.
Дева
Сегодня Девы способны упорно прокручивать в уме детали вчерашних событий. Они могут пожалеть о сказанном или сделанном — но не стоит тотчас бросаться исправлять ошибку, эффект не порадует. Звезды советуют дождаться позднего вечера: в это время изменится либо сама ситуация, либо взгляд на нее.
Весы
Сегодня Весы сумеют сохранить в личных отношениях приемлемый баланс или прийти к подходящему компромиссу. В худшем (маловероятном) случае они смогут «сохранить лицо» и выйти из нервирующей ситуации без особых потерь для своего достоинства. Однако для свидания этот день все же лучше не выбирать.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что они остаются в зоне своих потенциальных проблем и им лучше воздерживаться от любовной инициативы. Если проблемы уже стали реальными, не стоит пытаться их решить: есть риск усугубить недоразумение или разлад. Дальнейший ход событий станет яснее к ночи.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут избежать неприятных ситуаций в своей личной жизни, если будут обходить за километр их потенциальные источники (например, избегать мест, где могут встретиться с тенями своих былых романтических приключений). Не стоит планировать свидание на вечер из-за его непредсказуемости.
Козерог
Сегодня Козерогам требуется хорошее чутье, чтобы не попадаться в любовные ловушки. Козерогам, не искушенным в делах сердечных, будет трудно распознать подвох или понять истинные правила навязанной игры. Дружным парам можно обсуждать любые сложные темы, но лучше избегать важных совместных решений.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит внутренне расслабляться, даже если между ними и партнером улажены все противоречия. Стоит убедиться, что в отношениях не осталось скрытых очагов недоверия и непонимания, неприятные явления честно названы своими именами, вскрыты манипуляции и отражены психологические атаки.
Рыбы
Сегодня Рыбам ситуация продолжает создавать тот или иной дискомфорт в личной жизни, заставляя терять контроль, корректировать свои планы или слишком сильно переживать из-за мелочей. Основная часть дня может поддерживать помехи, возникшие накануне, но вечером их может ждать какой-то новый сюрприз.