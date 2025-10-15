Прислушиваемся к близким — гороскоп на 16 октября

15 октября 2025 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня лучше не откладывать важные дела на вечер: в конце дня есть риск сюрприза, например, временного обрыва связи.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что по той же причине не стоит спешить с окончательным планом на завтра: не исключено, что вечером еще придется его скорректировать. Основная часть дня может пройти ровно и даже приятно, если улажены или временно «вынесены за скобки» все противоречия. Отзвуки вчерашних ссор и приключений способны основательно подпортить настроение и внести неприятные поправки в ход событий (Луна в знаке Льва советует учитывать нужды детей, так как к ним сказанное относится в большой степени). Овен Сегодня у Овнов будет достаточно энергии для того, чтобы продолжить вчерашние занятия и, если нужно, исправить свои ошибки (возместить ущерб, отыграться). Звезды советуют не откладывать подобные мероприятия на вечер, так как в течение дня сил не прибавится, а в обстановке могут исподволь назревать перемены. Не исключено, что вечером поступят новости или, наоборот, на время прервется связь. Телец Сегодня Тельцы проведут день спокойно, если накануне смогли избежать неприятных вопросов и ссор. Если стали напряженными отношениями с домочадцами, накалилась атмосфера в любовном союзе или возникли деловые недоразумения, возможна нервозность. Перемены ожидаются лишь в самом конце дня: в это время может неожиданно измениться настроение и взгляд на ситуацию, прийти новость, позвонить друг или партнер. Близнецы Сегодня Близнецам день не обещает полного комфорта и контроля над ситуацией. Пока не настал вечер, могут напоминать о себе отголоски вчерашних разногласий и приключений. Не исключено, что первая половина дня уйдет на улаживание мелких проблем. На исходе дня возможен непредвиденный поворот событий, связанный с домом, здоровьем или работой. Не стоит планировать на сегодня важные контакты и поездки. Рак Сегодня Раки будут разочарованы, если надеялись на новый виток своей удачи. Если у них возникли деловые или иные затруднения, им придется справляться с ними самостоятельно, так как «помощь свыше» будет временно отключена: не будет вдохновения или не сложатся идеальным образом обстоятельства. Вечером возможны новости, меняющие детали планов (например, программу предстоящей короткой поездки). Лев Сегодня Львы зависимы от своего настроения и самочувствия, уровня стрессоустойчивости и степени уязвимости. Также многое для них будут определять домашние дела, отношения с близкими и жилищные условия. С незначительными проблемами они справятся легко, но в случае критичных неприятностей рискуют зациклиться на них, и тогда лишь в самом конце дня новые обстоятельства помогут им от них отвлечься. Дева Сегодня Девам на этот день не стоит планировать важные дела, поскольку может оказаться велика их зависимость от людей или обстоятельств. Пока не настал вечер, мысли многих Дев будут занимать вчерашние события и связанные с ними приключения, возможно продолжение начатых разговоров, поездок или исследования неприятных тем. Ближе к ночи может вдруг измениться их настроение или план, намеченный на завтра. Весы Сегодня Весам звезды предлагают отложить все несрочные дела: если возникли деловые или иные трудности, нужные для их устранения условия сложатся не сразу, возможно, придется ждать позднего вечера или даже завтрашнего дня. К счастью, основная часть этих суток позволяет поддерживать равновесие путем временного компромисса. Не стоит планировать важные акции на вечер, ситуация может измениться. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют сохранять осторожность и уклоняться от активности, проявляя ее лишь в необходимых, критичных и острых ситуациях. Скорпионам, которым повезло обойтись без приключений и проблем, лучше не испытывать в этот день судьбу и не браться за новые задачи, а доверить это помощникам. Не стоит бояться сюрпризов поздним вечером: они не несут вреда, скорее, дают какой-то шанс. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше воздерживаться от начинаний, поездок и важных встреч, но если они все же возьмутся за какое-то дело и столкнутся в нем с проблемами, это будет для них полезным уроком. Возможно, они найдут ответ на какой-то застарелый вопрос и убедятся в том, в чем сомневались. Стрельцам, строящим планы, стоит быть внимательнее в конце дня: новость или сюрприз может внести в них поправки. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что им будет трудно держать ситуацию под своим контролем. Вплоть до вечера сохранится вероятность тех или иных рисков, приключений, ловушек, испытаний или ошибок. Нежелательно планировать на этот день ответственные начинания. Не слишком удачен он и для скучных рутинных повседневных занятий. Лучше выбрать свободный график и поведение с долей осторожности. Водолей Сегодня Водолеям звезды напоминают, что в данный момент область их повышенной уязвимости — ответственные переговоры. По возможности, стоит отложить важные встречи и обсуждение сложных для себя тем, либо не вдаваться в критичные подробности. Предпочтительнее поддержка равновесия интересов в целом и демонстрация своей общей лояльности. Вечер может неожиданно изменить взгляд на какие-то практические детали. Рыбы Сегодня Рыбам звезды не советуют браться за новые и сложные задачи, но рекомендуют не бросать неоконченным срочное дело, чреватое неприятностями: лучше, если оно будет завершено еще до вечера. Это особенно важно, если затронуты темы здоровья или нужды детей. В конце дня возрастет вероятность неожиданного поворота событий, например, домашнего сюрприза или внезапной перемены чужого настроения.