Решим все сложные задачи — гороскоп на 17 октября

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве настроит на придирчивую скрупулезность, поможет решить сложную задачу и отточить ювелирное мастерство.

Гороскоп на сегодня говорит, что могут пригодиться особые навыки, инструменты и методики, применяемые лишь в критичных случаях. Также день удачен для обычных рутинных дел. Хорошо вникать в детали ремонта и лечения, исследовать уязвимости, делать микро-операции, заниматься исправлением ошибок, наладкой, тестированием, черновыми работами, рутинными тренировками, уборкой и утилизацией отходов, взаимодействовать с наемным персоналом и разными службами, включая медицинские, обращаться за помощью и услугами.

Овен

Сегодня Овнам звезды рекомендуют поставить на первое место рутинные повседневные дела либо работы, требующие точности, скрупулезности и ювелирного мастерства. Это подходящий момент для того, чтобы вникнуть в детали сложного процесса или заняться исправлением мелких, но критичных ошибок. Можно использовать этот день для обращения в ремонтный сервис, коммунальную службу или лечебное учреждение.

Телец

Сегодня Тельцы хорошо ориентируются в предложенных условиях благодаря собственной природной практичности, а также доле везения и стечению обстоятельств. В частности, этот день дает им возможность оставаться на связи с нужными людьми и подробно обсуждать с ними все насущные мелкие детали без отрыва от дела. Им будет нетрудно поддерживать контакт со своими помощниками, партнерами или клиентами.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в центре внимания могут вынужденно оказаться житейские, служебные или медицинские мелочи. Возможно, им придется разобраться в деталях каких-то работ или услуг, поискать помощь или самим кому-то помочь, проявить заботу о жилье, домочадцах или питомцах. День подходит для обращения в коммунальные и медицинские учреждения, в службы ремонта, доставки, уборки или ухода на дому.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что для них не закрыт путь удачи, но картина успеха может складываться из мелочей. В делах, поездках и контактах этого дня многие Раки найдут для себя выгоду. Возможно, они смогут дать кому-то ценный совет, найдут мастеров для выполнения сложных работ или расширят свой список полезных связей. День подходит для обмена мелкими услугами и коротких командировок.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют обращать больше внимания на практические детали. В зависимости от акцентов, расставленных индивидуальной ситуацией, значение могут иметь финансовые, технические, медицинские или иные мелочи, платные услуги. Это подходящий момент для приобретения недостающих материалов, инструментов, лекарств, различных хозяйственно-бытовых принадлежностей и товаров для питомцев.

Дева

Сегодня Девам звезды непременно дадут возможность применить где-то свои практические таланты, опыт или чутье. У многих Дев в ситуациях этого дня появится удачный шанс пустить в ход свои полезные знания и навыки. Им может пригодиться опыт коммуникаций, вождения, исследований, владения тем или иным инструментом, умение разбираться в специфических вопросах или выполнять сложные неординарные работы.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что им может быть трудно следовать своим вкусам, подчеркивать свои выигрышные черты и оставаться в желаемой зоне комфорта. Для них велика вероятность оказаться в зависимости от людей и обстоятельств (например, от чужой помощи). Темой этого дня могут стать хозяйственные хлопоты, производственные дела, платные услуги, контакты с сервисами или наемным персоналом.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получают отличный шанс проявить себя в какой-то особой сфере или получить в ней помощь. Они могут быть востребованы как мастера в некой специфической области. У них будет шанс реализовать часть своих желаний, найти особые инструменты и материалы для своих нужд. Для получения технической, медицинской или иной поддержки им могут пригодиться старые маршруты, навыки или связи.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не игнорировать свой служебный долг, а также другие обязательства, включая жилищные и семейные. Ситуации этого дня могут напомнить о необходимости покончить с прошлым. Возможно, пора уволиться, передать дела, продать жилье или как-то иначе сбросить с себя груз ответственности. Еще одной важной темой может стать здоровье. День подходит для приватного совещания.

Козерог

Сегодня Козероги могут опереться на свой природный практицизм, накопленные полезные знания и созданные в прошлом связи. Может пригодиться знакомый маршрут, старый метод работы или исследования. Это подходящий момент для обращения к старым друзьям или в посещавшееся ранее учреждение. Удачный день для того, чтобы разобраться в медицинских, юридических, научных или производственных подробностях.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это хороший день для того, чтобы вникнуть в те или иные детали. Подходящий момент для исследований и тестирования с целью выявления критичных ошибок и их исправления. Такой подход может стать уместным и необходимым в быту (мелкий ремонт), в сложных технических и интеллектуальных работах, в процессе лечения заболеваний или ухода за домашними питомцами.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют не уклоняться от общения по конкретным поводам, кто бы его ни предлагал. Это подходящий день для совещаний, консультаций, согласования деталей работ, для обмена любой полезной информацией (медицинской, житейской, юридической). Он позволяет быть на связи с помощником, клиентом, партнером, врачом, поддерживать общение с нужными людьми из других городов и чужих краев.