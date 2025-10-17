Найдется подработка – финансовый гороскоп на 18 октября

Сегодня нам может подвернуться отличное предложение.

Наш гороскоп расскажет, на что обратить внимание каждому знаку зодиака, где проявить осторожность, а где — смелость.

Овен

Сегодня для Овнов день может стать весьма насыщенным в информационном смысле. Наиболее преуспеют в делах те из вас, кто имеет много дружеских связей и пользуется Интернетом в своей работе. Торговые работники, коммерсанты, посредники, консультанты могут ускорить товарно-денежный оборот и повысить доходы. Однако это проблемное время для отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть сосредоточены на одном вопросе: как увеличить уровень доходов? Прежде всего, звезды не советуют вам пускаться в финансовые спекуляции, полагая, что без особых усилий сможете заработать неплохие деньги. Воздержитесь от экспериментов. Бизнесменам рекомендуется сотрудничать с властями и действовать строго по заранее намеченному плану.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может усилиться склонность к поступкам под влиянием эмоциональных импульсов. Крайне важно не торопиться и контролировать свое поведение. Это хорошее время для усилий по раскрутке своего бизнеса, расширения сферы влияния, установления новых связей с иностранными партнерами. День пройдет удачно для работников рекламных и дизайнерских студий.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не заводить новых деловых знакомств и очень осмотрительно отнестись к поступающей информации. Особенно это относится к сведениям, полученным из конфиденциальных источников. Если вам поступит приглашение приехать на встречу, то прислушайтесь к своей интуиции. В поле зрения могут появиться лица с нечестными намерениями. Опасайтесь обманов, мошенничества.

Лев

Сегодня для Львов успех дня во многом зависит от того, насколько хорошо вы сумеете работать в составе группы. Необходимо сосредоточиться на общей задаче и найти компромиссное решение, которое будет выгодно для всех членов коллектива. Это хорошее время для обсуждения с партнерами по бизнесу планов на будущее. Успешно могут пойти дела в науке и проектно-конструкторской деятельности.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют проявлять инициативу в карьере. Необходимо четко соблюдать все распоряжения начальства, особенно если это женщина. Старайтесь сдерживать свое недовольство условиями труда, уровнем зарплаты, поскольку сегодня это может прорваться наружу и вызвать острый конфликт. А вот с коллегами по трудовому коллективу отношения складываются хорошие.

Весы

Сегодня Весам звезды настоятельно рекомендуют избегать любой секретной деятельности в своем бизнесе. Любая теневая и тайная деятельность может привести к судебным преследованиям. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам. Лица, имеющие профессии, связанные с искусством или со свободным графиком работы сумеют много добиться. Ваша популярность может повыситься.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов наибольшие трудности могут возникнуть при работе в составе группы единомышленников – возможно, вам будет сложно добиться взаимопонимания. Не рекомендуется заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторскими разработками. От финансовой деятельности, особенно от инвестиций в рискованные проекты, старайтесь воздерживаться.

Стрелец

Сегодня Стрельцам особое внимание, возможно, предстоит уделить развитию деловых партнерских отношений. Успешно проходят совместные дела по улучшению взаимодействия в транспорте, торговле и предоставлении услуг. Короткие поездки и телефонные разговоры проходят результативно. Тем не менее, не рекомендуется пока вести переговоры и подписывать важные документы о сотрудничестве.

Козерог

Сегодня у Козерогов прекрасное время для получения дохода от выполнения выгодных заказов. Ваша возросшая работоспособность и хорошие отношения с коллегами по трудовому коллективу позволят справиться с большим объемом работы. Можно делать капиталовложения в закупку офисной техники, мебели и оборудования. Вместе с тем этот день может сложиться проблемно для работы на вахте.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться хороший день для инициативного поведения для раскрытия творческого потенциала. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решение многим вопросам. Успешно проходят консультации в сетевом маркетинге. Тем не менее, воздержитесь от финансовых инвестиций в высокодоходные фонды, и не играйте в азартные игры на деньги.

Рыбы

Сегодня у Рыбы в центре внимания могут быть вопросы, связанные с недвижимостью. Трудно и с большими бюрократическими проволочками идут дела по оформлению недвижимой собственности. Иногородние работники могут столкнуться с проблемами при регистрации по месту работы. Не рекомендуется подписывать договор на аренду помещения. Хороший день для дополнительной подработки.