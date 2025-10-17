Смело идем вперед – гороскоп на 18 октября

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве охотно поможет продолжить вчерашние работы, завершить нужные хозяйственных дела или медицинские манипуляции.

Гороскоп на сегодня говорит, что есть смысл довести до конца лечение, тестирование, санирование, техосмотр, тренировки, мелкий ремонт, устранение ошибок, отработку долга. При налаженных процессах, хорошей мотивации и моральной поддержке удастся сделать чуть больше намеченного, но будут также знаки, намекающие на границы возможностей. Возможно, к концу дня иссякнут силы или напомнит о себе лимит времени. Не стоит планировать на вечер чересчур трудоемкие дела (сложное лечение, генеральную уборку).

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют заниматься «прозой жизни»: хозяйственными хлопотами, техническими деталями, рутиной бизнеса, поддержкой здоровья, звонками в сервисы, необходимыми служебными или бытовыми делами. Не стоит оставлять без внимания нужды домашних питомцев. Желательно до вечера довести до конца начатые накануне работы (или проконтролировать их выполнение, если работает наемный персонал).

Телец

Сегодня у Тельцов звезды поощряют практичное мышление и добавляют к нему долю дотошности, что помогает им успешно вести текущие дела самостоятельно или выбирать для этой цели подходящих партнеров, помощников, посредников. Возможно продуктивное продолжение вчерашних совещаний, совместных работ или обмена полезными услугами. Стоит помнить, что вечером возможностей для этого может стать чуть меньше.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что их вряд ли отпустят деловые хлопоты или житейские заботы. Велика вероятность того, что вплоть до вечера им придется заниматься здоровьем, насущными хозяйственными делами или производственными темами, требующими их прямого участия или косвенного контроля. Такая обстановка может помешать приятным планам, поэтому есть смысл перенести их на завтрашний день.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не уклоняться от потока текущих дел и сопутствующих им контактов: это хороший способ уладить множество взаимосвязанных мелких насущных проблем, а заодно расширить свои познания в некоторых практических сферах, пополнить свой арсенал полезных навыков или увеличить возможности роста в нужных направлениях. Для этого могут пригодиться старые маршруты, схемы и связи.

Лев

Сегодня у Львов внимание могут удерживать житейские нужды или рабочие вопросы, а также нюансы здоровья. Мешая им переключиться на более приятные стороны жизни, они все же будут выполнять полезную функцию: помогать им шаг за шагом решать насущные задачи, постепенно снижая груз забот и уменьшая уровень стресса. Все приятные виды свободного времяпрепровождения звезды рекомендуют отложить до завтра.

Дева

Сегодня для Дев велика вероятность оказаться востребованными, показать себя искусными мастерами в сложных делах или знатоками каких-то практических операций (например, ремонтных). Помимо полезных умений, у многих Дев будет возможность пустить в ход свои старые связи. Такие ситуации дадут им шанс удовлетворить свои текущие нужды, закрыть свои прежние обязательства или исправить ошибки прошлого.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют заниматься исключительно подготовительными, черновыми и техническими работами. Будет разумным решением потратить эти сутки на обсуждение неприятных, скрытых и сложных деталей, на дополнительные исследования, на уборку дома или необходимые по ситуации лечебно-профилактические процедуры. Все приятные занятия и планы, наоборот, желательно отложить на завтрашний день.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит терять время, если им надо успешно завершить поездку или скрупулезные ювелирные работы, уладить проблему или расширить свои возможности. День поможет держать фокус на критичных деталях, поспособствует обсуждению сложных тем и решению трудных задач, особенно, связанных с ремонтом и реконструкцией. Также он обеспечит долю везения (помощь, счастливый случай, озарение).

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут удачливее, если положатся не только на себя, например, станут частью семейного клана или доверятся судьбе. Такой настрой даст им лучшую подстраховку, к ним быстрее придет нужная информация по приватным каналам, техническая помощь или моральная поддержка. У них будет больше возможностей закрыть старый сложный вопрос, получить лечение, исправить ошибку или отработать долг.

Козерог

Сегодня Козероги получат запланированный результат благодаря практичности, знаниям или связям. Возможно, они не добьются новых высот, но смогут верно распределить свои силы и успеть сделать необходимое. Им важно не сравнивать себя с другими и исходить из своих собственных текущих возможностей. День подходит для рабочих контактов и командировок, для улаживания медицинских и правовых деталей.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют сохранять концентрацию на деталях интересующего их дела или плана. Если вчера критичные подробности были проигнорированы, еще не поздно вникнуть в них сегодня, но желательно начинать как можно раньше. Чем ближе вечер, тем меньше останется шансов на глубокое исследование, на подробное ознакомление с рецептурой, маршрутом, техническими или финансовыми нюансами.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что не стоит раньше времени прерывать общение по деловым и житейским поводам: вплоть до вечера остается шанс узнать дополнительные ценные подробности, которые помогут успешно закрыть исчерпавший себя проект или разобраться в какой-то деликатной теме прошлого. В договорах на будущее есть риск начать апеллировать к устаревшим правилам, понятиям или формулировкам.