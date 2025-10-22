Из кожи вон лезем – гороскоп на 23 октября

Сегодня возможен сложный момент, но бояться его не стоит: он покажет, на что обратить внимание, чтобы не оставить очагов хронических проблем на будущее.

Гороскоп на сегодня говорит, что это может быть внутренний конфликт, технический сбой, столкновение личности и группы. День позволит справиться с кризисом и выполнить работы любой сложности. В частности, удачно пройдет ремонт, уборка, реконструкция. Луна в Скорпионе создаст нужную атмосферу, которая может не подойти чувствительным людям (например, из-за акцента на неприятных темах или черного юмора). Настойчивости добавит семейный, духовный, деловой или сексуальный интерес.

Овен

Сегодня Овнам стоит сосредоточиться на сложных работах, где нужно исправить критичные ошибки или подвести черту. Любой кризис преодолим при верной тактике. Условия успеха – отсутствие суеты, медитативное погружение в процесс, соединение смелости, везения, мастерства, чутья и опыта. Может требоваться уединение или связь по приватным каналам. Также день поддержит на высоком уровне чувственность.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит игнорировать плохое настроение интересующего человека. Его личный кризис и внутренний конфликт может отразиться на ходе общего дела или вылиться в сброс психологического напряжения на других людей, включая самих Тельцов. Сейчас эти тенденции легко нейтрализовать, но позже система сдержек и противовесов может рухнуть (что критично, если это начальник, партнер или близкий).

Близнецы

Сегодня Близнецов день вынудит сохранять фокус своего внимания на рутинных процессах или на каком-то специфическом болезненном вопросе, например, связанном с их здоровьем. Для решения задач может требоваться небрезгливость. Возможно, придется выполнить черновые работы, обсудить критичные детали или пообщаться с неприятными людьми. Не исключено появление некого нежелательного или недружелюбного лица.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что их личные позиции в любом деле и любой сфере усилятся. Проявляя необходимую осторожность и должную осмотрительность перед лицом неизбежных затруднений и возможных неприятных сюрпризов, им все же не стоит выходить из игры и терять веру в себя: как только они определятся со своими намерениями, им начнут помогать их собственные прежние ресурсы или «высшие силы».

Лев

Сегодня Львам день подчеркнет рост их личного дискомфорта в сложившейся ситуации по мере углубления в нее. Возрастет вероятность внутреннего психологического кризиса, обострения отношений с кем-то из членов семьи или группы. В делах важно усилить системы контроля и безопасности. На фоне личных конфликтов полезно иметь общую моральную подстраховку (например, лояльность со стороны семейного клана).

Дева

Сегодня у Дев любая задача, которую поставили обстоятельства или которую они выбрали для себя сами, может для них усложниться. Возможно, появится «проблемный» клиент или попутчик, отказаться от общества которого будет нельзя. Звезды советуют опираться на проверенные схемы и методы действий: благодаря им ситуация постепенно придет в норму, удастся договориться, выполнить работу, совершить поездку.

Весы

Сегодня у Весов для получения нужных результатов или удержания ситуации в определенном русле придется больше интересоваться чужими нуждами и считаться с ними. Для них может начать играть более важную роль позиция партнера, контрагента, посредника, продавца или покупателя. Также может пригодиться общий контроль над ресурсами, подстраховка со стороны надежных помощников или чье-то покровительство.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов шансы на стабильный успех будут выше, если они контролируют импульсы своего Я — например, свое самолюбие или чувство собственника. Но даже если они поддадутся тому или иному деструктивному порыву, общая обстановка дня обеспечит им хорошую поддержку: послужит подстраховкой в их делах, поможет исправить ошибку, доказать свое мастерство, завершить работу или «сохранить лицо».

Стрелец

Сегодня Стрельцам желательно оставаться начеку. Ту или иную ловушку могут подстроить коварные обстоятельства, но не исключено, что источником проблем станет конкретное лицо (в том числе, это может быть сосед, друг). Стоит аккуратнее выбирать транспорт, маршрут, попутчика, собеседника, линию связи. Пригодится тайная система контроля и подстраховки, а в сложную минуту поможет счастливый случай.

Козерог

Сегодня Козероги могут уверенно пользоваться знакомыми алгоритмами, схемами, связями и источниками информации при планировании и прогнозировании будущего. Однако им стоит помнить, что в ситуации появились новые вводные данные, которые не укладываются в старые правила и требуют других оценок. Стоит отнестись с осторожностью к появлению нового друга и перемене имиджа прежнего единомышленника.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит быть внимательнее к поведению конкретных людей, от которых зависят их планы или карьера. Это может быть партнер, начальник, конкурент, авторитетный близкий человек. День увеличивает риск личных разногласий и усиливает искушение довести их до критической черты, прямо или путем провокаций. В такой момент не стоит пренебрегать доступными проверенными системами подстраховки.

Рыбы

Сегодня Рыбам день может добавить проблем, но он не отнимет у них рычаги воздействия на ситуацию или возможность успешно адаптироваться к ней. Несмотря на появление нежелательного человека или дополнительных сложностей в обстановке, у них остается отличный шанс реализовать свой план. Им может помочь собственный опыт, наработанный авторитет, удача, вера, друг за рубежом или влиятельный покровитель.