Строим планы на будущее — финансовый гороскоп на 29 октября

Сегодня нам стоит наметить планы.

Наш гороскоп сегодня поможет подумать о будущем.

Овен

Сегодня Овнам, занимающим руководящие должности, звезды советуют заниматься кадровыми перестановками. Это прекрасное время для решительных действий по реформированию и обновлению структуры бизнеса. Также успешно пойдут мероприятия по оптимизации бюджетных расходов. В результате может повыситься эффективность вашего участка работы. Хорошо приобретать новое оборудование.

Телец

Сегодня для Тельцов, которым предстоит урегулировать юридические вопросы, может сложиться прекрасный день. Можно подавать исковые заявления и участвовать в судебных заседаниях. Бизнесмены могут преуспеть в деятельности по расширению популярности вашей фирмы. Рекламное объявление, опубликованное в СМИ, даст положительный эффект. Можно расширять спектр предлагаемых услуг,

Близнецы

Сегодня для Близнецов, которые работает в реальном секторе экономики, этот день как нельзя лучше подходит. В работе вам поможет прекрасная физическая форма и отменная работоспособность. Рекомендованы практические виды деятельности, связанные с физическими усилиями, требующие профессиональной технической подготовки и умения в совершенстве владеть инструментами.

Рак

Сегодня для Раков, которые заняты творческими видами деятельности, может сложиться хороший день. Вам не только удается добиваться новых высот в творчестве, но и получать положительные публичные оценки. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Также это удачный день для консультантов сетевого маркетинга.

Лев

Сегодня у Львов день может благоприятнее всего отразиться на работах, имеющих отношение к недвижимости. Можно заниматься обустройством рабочего места, проводить ремонтные работы в помещениях, консультироваться у дизайнера по интерьеру. Рекомендуется сосредоточить свои усилия на получении максимального дохода от имеющегося в вашем распоряжении ресурса недвижимости.

Дева

Сегодня Девы, занятые коммерцией, могут иметь прекрасные возможности для ускорения товарно-денежного оборота в результате торгово-закупочной и посреднической деятельности. Благодаря возросшей коммуникабельности вы легко будете решать любые вопросы, и люди с готовностью пойдут вам навстречу. Особенно преуспеют те из вас, кто занимается торговлей модными вещами.

Весы

Сегодня у Весов дела могут сложиться превосходно. Вы можете делать эффективные инвестиции, заниматься благоустройством рабочего места, строительством и ремонтом. Возможно, вам удастся получить максимальные доходы с тех производственных площадей (магазинов, складов, цехов, мастерских, офисов) которые вы используете в своем бизнесе. Хороший день для семейного бизнеса.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день может сложить успешно. Звезды благоприятствуют вам в установлении деловых связей, коротких поездках, встречах и обмене информацией. Благодаря возросшим интеллектуальным способностям, вы сумеете усвоить новые знания и повысите свой профессиональный уровень. Хорошее время для торговцев и консультантов.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться хороший день для получения дополнительных доходов. Если вы ищите подработку, то вполне сумеете найти работу по совместительству или на полставки. Это удачное время для любой работы в удаленном режиме в домашних условиях. Бизнесменам рекомендуется заниматься благотворительной деятельностью, жертвовать на храмы, детские дома и помогать заключенным.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут складываться благоприятные условия для плодотворной коллективной работы. Удачное время для составления и утверждения бизнес-плана. Можно устраивать собрания акционеров. Научно-исследовательская и проектно-конструкторская работа пойдет ускоренными темпами. Сегодня от вас требуется умение смотреть в перспективу, видеть чуть дальше текущего дня.

Водолей

Сегодня у Водолеев, имеющих свой бизнес, день располагает к успешной работе с информацией. Благодаря помощи подчиненных вам удается получить доступ к важной аналитической информации. Бизнесмены могут рассчитывать на содействие представителей официальных властей в решении насущных вопросов. Это благоприятное время для доверительного общения с вышестоящим руководством.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют смотреть вперед и пытаться увидеть наиболее перспективные направления своей деятельности. Многие из вас могут рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или заключить контракт на работу за границей. Вас могут пригласить в ознакомительную поездку. Можно оформлять договора на поставку грузов по импортно-экспортным операциям.