Возрастет риск неудачи — гороскоп на 30 октября

9-10 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Венеры поможет провести день приятно, но очаги проблем не удастся нейтрализовать до конца.

Гороскоп на сегодня говорит, что радуясь любви, дружбе, находке, красоте и гармонии, не стоит забывать о критичных участках дел и отношений, в конце дня они могут снова напомнить о себе. В случае поверхностно заглаженной ссоры могут вновь разгореться страсти. При неучтенных рисках может сорваться сделка. При небрежности в работах возможны поломки и сбои. Даже в приятных легких занятиях стоит учесть риск неудачи и ограничиться экспериментом (например, покупать только на пробу новую парфюмерию и косметику).

Овен

Сегодня Овнам не стоит полагаться на друзей или удачу в технических и деловых вопросах. В этот день можно рассчитывать на примирение, дружелюбие, гармонию в любви и браке, но приятные тенденции не распространяются на сферы, связанные с завершением сложных работ и проведением рискованных экспериментов. Проблема, казавшаяся улаженной утром и днем, к ночи может снова неожиданно напомнить о себе.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют не забывать о положительном влиянии мелочей: именно они будут сглаживать остроту явных или завуалированных разногласий, предупреждая более острые и критичные ситуации. В качестве детали, нейтрализующей избыточное напряжение, могут выступить приятные мелочи обстановки, собственные дружелюбные манеры и жесты, дипломатичность и уступчивость в решении отдельных задач.

Близнецы

Сегодня у Близнецам день «подсвечивает» гармоничные стороны ситуации и поддерживает их надежды на будущее. Возможно продолжение приятной беседы, сглаживание противоречий, появление надежд на любовь, дружбу, свободу или желаемые обновления. Хорошие стороны этого дня помогут не зацикливаться на отдельных огорчениях, например, на неоконченных неприятных делах или на вынужденных отсрочках новых планов.

Рак

Сегодня у Раков не самый удачный день для индивидуального самовыражения и их попыток преследовать свои интересы. Для многих Раков он пройдет лучше, если они проведут его неформально в приятной компании, например, в обществе друзей, любимого человека, лояльных партнеров или дружелюбно настроенных членов семьи. Не стоит вести в этот день важные дела и заключать новые сделки на постоянной основе.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что день способен смягчить многие разногласия и сделать самые сложные отношения ровнее. Не стоит пропускать даруемые им возможности, если та или иная проблема в общении с людьми доставляет дискомфорт и стала зоной риска. Есть смысл принять приглашение на вечеринку, свидание или дискуссию — однако вечером, во избежание осложнений, любое мероприятие лучше покинуть.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют не быть одиночками, мысленно или фактически оставаться членами своей семьи, компании друзей или рабочего коллектива. В группе будет проще быть в курсе новейших тенденций и ориентироваться в предложенных обстоятельствах, пока они остаются не вполне определенными. Однако не очень желательно включаться в эти сутки в коллективные дела и эксперименты, особенно вечером.

Весы

Сегодня Весы получат что-то хорошее благодаря своей природной привлекательности, вкусу или художественным талантам. Для них возрастает вероятность приятных моментов в любви и дружбе, в творческой среде и в свободной деятельности с гуманитарным уклоном. Вплоть до ночи их будут притягивать гармония и комфорт. Черновые работы, технические, деловые и хозяйственно-бытовые задачи будут не их стихией.

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут иметь намного меньше проблем, если согласятся вести себя в рамках предложенных ритуалов. Возможно, от них будут ждать дружелюбия и лояльности в их семье, в любви, в компании или в супружеских отношениях. Наиболее критичен вечер: в это время многим Скорпионам станет труднее подстраиваться к обстановке, из-за чего не исключены срывы и ссоры, а также травмы при работах.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день поддерживает интерес к последним новостям, прогрессивным идеям и неформальному общению. Он может побудить их включиться в коллективную дискуссию с целью задать свой собственный вопрос или высказать личное мнение. Попутно, ситуации этих суток создают условия для обмена симпатиями. Сложная сторона дня — поездки и технические работы. Лучше исключить такие планы, особенно вечером.

Козерог

Сегодня Козерогам день способен принести незапланированные, но приятные приобретения и отдельные неожиданные находки, подсказать остроумное решение какого-то финансового противоречия. Но им стоит помнить, что ситуация коварна и может «уравновесить» бонусы в одной сфере неприятностями в другой, особенно вечером. Может подвести друг, найтись изъян в сделанной покупке, обнаружиться потеря или ущерб.

Водолей

Сегодня Водолеям день может нести много хорошего, но будет в нем и некий подвох, чреватый неприятностями. Возможно, ловушка или ошибка найдется не сразу. Пользуясь приятными тенденциями, сегодня важно не упускать из виду наиболее критичные сферы — особенно те, где недавно был сделан рискованный шаг или не удалось устоять против искушения. Крайне важно не поддаваться деструктивным импульсам вечером.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что есть шанс неплохо провести время в приятной компании или в нестандартной, но дружелюбной обстановке. Но вначале стоит убедиться, что выбранное общество или место не внушает подозрений — в противном случае, есть риск попасть «за компанию» в неприятную ситуацию. Лучше не выбирать этот день для личных начинаний и не включаться активно в групповые проекты.