Решаем проблемы тайно – финансовый гороскоп на 7 ноября

Сегодня нам стоит искать лазейки.

Наш гороскоп подскажет, где стоит проявить инициативу, а где лучше притормозить и довериться обстоятельствам.

Овен

Сегодня у Овнов первая половина дня вполне благоприятна для служебных командировок. Общение с иностранными партнерами относительно перспектив на дальнейшее сотрудничество может проходить удачно. Вместе с тем если вы занятым в промышленном производстве, то, возможно, предстоит столкнуться с множеством осложнений в работе. Это связано с возрастанием вероятности технических поломок.

Телец

Сегодня у Тельцов, занимающих руководящие должности, день может сложиться наиболее удачно. Вы можете почувствовать улучшение финансового положения. Возможно, вам удастся оптимально провести структурные преобразования и кадровые перестановки. При необходимости вы можете получить доступ к кредитным ресурсам. Наиболее сложно день пройдет для представителей творческих профессий.

Близнецы

Сегодня Близнецам в первой половине дня звезды рекомендуют поторопиться. Именно в это время рекламные акции принесут наибольший эффект. Тогда же успешно разрешаются юридические проблемы – можно подписывать мировые соглашения и подавать в суд исковые заявления. Вместе с тем в течение остального дня вас могут подстерегать убытки. Не рекомендуется проводить ремонтные работы в системе коммунального хозяйства.

Рак

Сегодня Раков в первой половине дня может ожидать удачное время для результативной практической работы. Особенно это почувствуют те, кто работает в промышленном производстве и в ремонтных мастерских. Стажеры и практиканты смогут приобрести много полезных навыков. Можно устанавливать охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения. Неудачно могут сложиться дела у торговцев и водителей транспорта.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют в первой половине дня прилагать усилия по усилению популярности вашей фирмы и ваших услуг. Успешно развивается индустрия моды, отдыха, спорта и развлечений. Артисты театра и шоу-бизнеса могут провести удачные гастрольные концерты. Однако в остальное время у бизнесменов вероятны дополнительные расходы на строительство и ремонт помещений.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют запланировать наиболее важные дела на первую половину дня. Для тех, кто занимается магазинной и рыночной торговлей, ремонтом помещений и гостиничным бизнесом все сложится удачно. В остальное время дня наиболее серьезные проблемы у вас могут возникнуть по линии делового партнерства. Старайтесь не пересекаться с основным своим деловым партнером и отложить принципиальный разговор.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют держаться подальше от сомнительных личностей, связанных с незаконной деятельностью. Будьте готовы к проверкам, ревизиям. С коллегами по трудовому коллективу могут возникать споры по рабочим моментам. Однако это не затронет тех, кто занимается консультациями, торговой и посреднической деятельностью. Можно расширять и укреплять деловые связи.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов будет прекрасное время для урегулирования вопросов с недвижимостью. Расходы на покупку строительных и отделочных материалов будут очень выгодным вложением средств. Хорошо идут дела у надомников и тех, кто причастен к семейному бизнесу. Однако это неблагоприятный день для коллективной работы, проведения собраний, планирования и проектно-конструкторских работ.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов, привыкших самостоятельно принимать решения, первая половина дня может сложиться удачно. Это хорошее время для приобретения и укрепления деловых связей. Ваша инициатива успешно проявляется в торговле, транспорте, консультациях и в учебе. В остальное время дня звезды не советуют вам входить в контакт с начальством и рассчитывать на доверительные отношения с ним.

Козерог

Сегодня Козерогов, имеющих несколько источников дохода, может ждать успех в первой половине дня. Заметно вырастут доходы у тех, кто работает в барах, ресторанах, гостиницах. Можете рассчитывать на получение доплаты от работодателя за проезд или обеды в рабочее время. Вместе с тем этот день может сложиться неблагоприятно для поездок и контактов. Ваши планы относительно деловой поездки могут быть скорректированы.

Водолей

Сегодня Водолеи могут быть наполнены радужными планами и надеждами. Возможно, вам удастся найти взаимопонимание с единомышленниками в коллективной творческой работе. Можете рассчитывать на дружескую и спонсорскую помощь. Вместе с тем звезды не советуют вам предпринимать активные шаги для карьерного роста. Руководителям рекомендуется воздержаться от принятия важных решений.

Рыбы

Сегодня Рыбы вполне могут рассчитывать в первой половине дня на установление доверительных отношений с начальством. Методы тайной дипломатии при решении деликатных вопросов могут оказаться наиболее эффективными. Если вы нуждаетесь в поддержке со стороны тайного покровителя, то поспешите обратиться к нему за помощью. Вместе с тем этот день может быть отмечен осложнениями в деловых партнерских отношениях.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.