Проводим вечер с огоньком – гороскоп на 7 ноября

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поощряет общение и поездки, способствует любознательности, отвлекает от сложных переживаний.

Гороскоп на сегодня говорит, что также она способна склонить к легкомыслию и недооценке текущего положения дел. Возможны разочарования при попытке быстро реализовать задумку, напоминания об остаточных препятствиях прошлого или неполной готовности к новым крупным стартам. Тем, кто собрался в путешествие, может мешать отсутствие подходящих видов связи, нехватка документов, незнание маршрутов или языка. Наиболее положительная сторона дня – возможность даже в случае неудачи получить урок или полезную информацию.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это подходящий день для общения и расширения кругозора на будущее. Хорошо использовать его для набора информации, изучения маршрутов, попыток завести связи в близком кругу или за рубежом. Также этот день может добавить мобильности и тяги к странствиям, позвать в дорогу. Стоит обращать внимание на возможные перемены в настроении партнеров и в финансовых делах.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют удвоить внимание к своим отношениям с другими людьми, поскольку в них могут появиться новые оттенки. Может начаться новый этап в брачном союзе, любовном романе, деловом сотрудничестве. Многие Тельцы рискуют оказаться в финансовой или психологической зависимости, что сделает их позиции немного уязвимее. Им стоит тщательнее подойти к защите своих чувств и интересов.

Близнецы

Сегодня Близнецы сильнее обычного зависимы от своего настроения, а оно не позволяет им быть в одиночестве, в состоянии пассивности и в информационном вакууме, может толкать их к поиску диалога и обсуждению новых идей. Звезды советуют утолять потребность в обратной связи утром, так как в течение дня могут возникать разочарования, появляться препятствия или сомнения, теряться ноты живого интереса.

Рак

Сегодня Раки могут попасть в зависимость от обстановки. Вплоть до ночи им может навязывать направление мыслей окружающая эмоциональная атмосфера и информационный фон. Возможно, им придется поддерживать дискуссии с коллегами, помощниками или попутчиками. Из-за внешнего шума, суеты или нестандартных обстоятельств им пока будет сложно правильно оценить для себя возникшие новые выгоды и сложности.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что им стоит выбирать неформальное общение и свободный график. Это подходящий момент для общения с друзьями, обсуждения новинок, веяний прогресса и горизонтов будущего. Ради этого можно пока отвлечься от собственных чувств или новых событий в доме. Важно помнить, что многие планы пока рано утверждать, а единомышленники могут быть еще не готовы объединиться.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что они остаются в своей потенциальной зоне неуверенности, риска или неудачи. Не стоит удивляться осечкам в новых делах или расстраиваться из-за них, лучше воспринимать их как полезный урок и первое знакомство с условиями, в которых придется жить впоследствии. С этой точки зрения, будут иметь свой смысл любые негативные моменты: задержки, травмы, разочарования.

Весы

Сегодня Весам день не принесет легких быстрых побед, но все же станет для них благоприятным. Лучше других проведут его Весы, настроенные на общение, исследования, короткие поездки без жесткого плана или изучение нового. Весам, обуреваемым новыми сложными чувствами или испытывающим финансовые проблемы, он поможет собрать больше ценной информации. Не стоит заниматься сегодня бюрократическими нюансами.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов внимание может быть направлено не на то, что для них сейчас действительно важно и напрямую задевает их интересы (эмоциональные, финансовые). Это особенно вероятно для общительных и любознательных Скорпионов: поток информации или общение с друзьями может заслонить им их собственные нужды и важные переживания. В этот день лучше избегать начинаний, в них легко что-то упустить.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут наблюдать новые тенденции вокруг себя, которые вызывают у них живой отклик, побуждают действовать или высказаться. Стрельцы, позволившие себе вчера не слишком дружелюбное поведение, в течение дня рискуют столкнуться с его последствиями. Не исключено, что некоторые пути и двери окажутся для них закрыты. Звезды говорят, что поправить такое положение можно, но не сейчас.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют не рассчитывать на большой прогресс в своих текущих делах. В течение дня может плохо идти обучение, рассеиваться внимание, снижаться работоспособность и точность прогнозов. Причиной дискомфорта может быть недомогание или внешнее обстоятельство (сбой связи, перемена расписания, обновление программы). Не стоит предъявлять завышенные требования к себе и другим.

Водолей

Сегодня Водолеям день поможет избежать поспешной гонки за новыми целями и помешает слишком быстро поддаться новому искушению. Таким образом судьба убережет многих Водолеев от роковой ошибки в любви, профессиональных или материальных делах. Их главным вектором на сегодня останется интеллектуальное вдохновение или какая-то свободная деятельность, которой они будут заняты, невзирая на заданные рамки.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что для них это не лучший день. В течение суток может явно или скрыто развиваться отрицательная эмоциональная и деловая динамика. Чем ближе вечер, тем выше вероятность разочарований, усталости, ограничений, скепсиса или столкновения с ошибками. Из-за этого могут быть не замечены хорошие факты в некоторых делах, которые судьба уже приготовила в целях моральной поддержки.

