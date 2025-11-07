ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Нагрянет прошлое — любовный гороскоп на 8 ноября

7 ноября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня в любви будет непросто.

Нагрянет прошлое — любовный гороскоп на 8 ноября
Фото: freepik

Наш гороскоп подскажет, какие события и настроения могут сопровождать этот день, где стоит проявить осторожность, а где — решительность.

Овен

Овны на протяжении всего дня могут искать счастье в новизне, романтике и смене впечатлений, но найдут истинную гармонию, душевное тепло и взаимопонимание только вечером, в объятиях близкого человека или в знакомой обстановке. Овны, ищущие новых знакомств, в эти сутки могут остаться ни с чем.

Телец

Сегодня обстановка может не внушать Тельцам особых надежд в части личной жизни, но звезды советуют им не терять веру в лучшее. Возможно, утром и днем обстоятельства будут складываться для них не самым удачным образом, но вечером они будут вознаграждены любовной гармонией или душевным комфортом.

Близнецы

Основную часть этого дня влюбленные Близнецы рискуют провести в неопределенности, тайных сомнениях и ложных догадках. Их возможности общения и действия будут чем-то ограничены, что вряд ли добавит им энтузиазма. В конце дня судьба не решит их проблем, но ниспошлет им какой-то подарок или утешение.

Рак

Сегодня Раки не прогадают, если отложат свидание с любимым человеком на вечер. В это время они станут привлекательнее и удачливее, получат возможность ловко обойти возможные помехи или неловкие ситуации в отношениях. Попытка опередить события и устроить встречу днем может принести им разочарование.

Лев

Пока не настал вечер, Львы будут способны относиться к сложностям своей личной жизни легко и просто (или успешно делать вид, что не слишком обеспокоены ситуацией в своих романтических отношениях). Но на исходе дня что-то начнет напоминать им про их глубокие чувства и скрытую внутреннюю уязвимость.

Дева

Девам звезды подсказывают, что до наступления вечера им не стоит рассчитывать на быстрые подвижки в своих любовных делах. Загадочные неудачи или роковые преграды будут мешать им осуществлять романтические планы. А вот вечернее свидание имеет все шансы оказаться для них обнадеживающим и приятным.

Весы

Пока не настал вечер, Весы сегодня не склонны придавать большого значения своим любовным и сексуальным переживаниям. Они могут искусно рационализировать их, вытеснять из сознания или относиться к ним легкомысленно. Однако в конце дня им придется признать, что чувства имеют над ними большую власть.

Скорпион

Для любовных дел Скорпионов сегодня благоприятен вечер. Он подчеркнет их привлекательность и природный магнетизм, откроет им пути к гармонии с близким человеком и на эмоциональном, и на духовном уровне. Счастье, которое утром казалось им недоступным и немыслимым, вечером может само к ним прийти.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут тщетно пытаться наладить с любимым человеком диалог в надежде вернуть понимание или оправдать какие-то нюансы своего поведения. Звезды намекают, что шанс на успех может появиться с наступлением вечера, когда изменится обстановка и могут внезапно проснуться сильные чувства.

Козерог

Основная часть этого дня не слишком удачна для любовных дел Козерогов и дает им мало шансов на приятное времяпрепровождение в обществе объекта симпатий. Вечером ситуация изменится, многое начнет зависеть от предпочтений партнера и от готовности самих Козерогов искренне разделить его настроение.

Водолей

Сегодня Водолеи могут сталкиваться в своей личной жизни с загадочными помехами, отсрочками и другими препятствиями. Выстроенные ими планы исполнятся, в лучшем случае, наполовину. Вечером у них может появиться хороший повод доказать свою любовь через заботу, сочувствие и эмоциональную деликатность.

Рыбы

Пока не настал вечер, ситуация может вызывать у влюбленных Рыб много вопросов, создавать им эмоциональный дискомфорт или навевать неприятные ассоциации с прошлыми неудачами. На этом фоне их могут начать обуревать мрачные мысли. Вечер развеет их тоску и возместит им минуты уныния чем-то приятным.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиКитайский гороскоп для Собаки на 2026 год от нашего астролога Марианны БассГороскоп для Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны БассПора раскинуть мозгами — гороскоп на 8 ноября
Гороскопы
Гороскоп для Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскоп для Тельца на 2026 год от звездного астролога Марианны Басс
Гороскопы
Гороскоп на 8 ноября: спокойствие сейчас будет творить чудеса
Гороскоп на 8 ноября: спокойствие сейчас будет творить чудеса
Политика конфиденциальностиУсловия использования