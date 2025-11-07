Пора раскинуть мозгами — гороскоп на 8 ноября

18-19 лунные сутки. Сегодня не стоит рассчитывать на быстрые подвижки в делах и полную ясность.

Гороскоп на сегодня говорит, что день может быть наполнен отсылками к прошлым делам и контактам, растущим числом временных помех в разных направлениях. Не слишком удачными окажутся целевые встречи и поездки. Многое будет требовать дополнительных размышлений и уточнений. Вечером вступление Луны в знак Рака поможет выйти из круга пробуксовок за счет возвращения домой или появления каких-то приятных переживаний. Остаток дня хорошо провести в мире любви, искусства и музыки, в домашнем уюте, в атмосфере теплого общения с семьей или близкими друзьями.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не медлить с целевыми контактами и короткими поездками: чем ближе вечер, тем выше вероятность ограничений и недоразумений, риск столкнуться с обрывом связи, опозданием или «закрытой дверью». Те или иные препятствия ожидаются и в планах на дальние путешествия. Вечером позовут семейные узы или домашние дела, привычные уют и тепло могут показаться милее странствий.

Телец

Успехи Тельцов сегодня зависят от характера их связей, уровня их общительности и окружающего информационного фона. Пока не настал вечер, многие Тельцы будут сталкиваться с заминками и недоразумениями. Если ситуация покажется тупиковой, звезды советуют дождаться вечера: он добавит приятных эмоций и хороших возможностей, увеличит вероятность получения поддержки от родственников или старых друзей.

Близнецы

Близнецам этот день все настойчивее намекает на остаточные сюжеты прошлого, которые мешают их движению вперед и заставляют откладывать старт в новую жизнь. К уже имеющимся препонам, удерживающим их в плену прежних планов или правил, могут добавиться некоторые финансовые обстоятельства. Вечер подскажет, как решить задачу. Может наметиться покупка, компенсация, помощь от семьи или какой-то доход.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня самым благоприятным временем для них станет вечер. Именно в конце дня начнут складываться предпосылки для душевного подъема, возрастут виды на успех в делах, получение выгоды, хорошие покупки или подарки, на творческое вдохновение и гармонию в любви. Счастливый поворот обстоятельств поможет отвести беду или превратить опасную ситуацию в потенциально удачную.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не откладывать на поздний час свободное общение с друзьями и не затягивать свое присутствие на мероприятиях. В конце дня изменившиеся обстоятельства могут сместить фокус внимания с внешнего мира на внутреннюю частную жизнь, позвать домой, напомнить о семейных делах, заставить считаться с нуждами близких людей, с обязательствами прошлого или с какими-то традициями.

Дева

Основная часть этого дня может удерживать внимание Дев на препятствиях, которые неизбежны в данный момент на пути к реализации их целей. Многих Дев будут огорчать заминки в связи с их домашними, образовательными, карьерными или профессиональными планами, а также с планами путешествия, переезда. Вечер подарит им утешение в виде любви или сочувствия, моральной поддержки от друзей или близких людей.

Весы

Этот день не станет для Весов неудачным, но звезды не обещают им «зеленого света» во всех направлениях и полного исполнения желаний. Могут быть закрыты нужные им пути и линии связи, многое будет вызывать у них вопросы. Основная часть дня подходит для свободных занятий. Вечер может напомнить про любовную зависимость или семейный долг, про финансовые дела, целевые траты или моральные обязательства.

Скорпион

Сегодня фаза везения, гармонии или вдохновения начнется для Скорпионов не сразу. Для многих представителей знака она стартует лишь с наступлением вечера, и именно на вечерний час звезды советуют им планировать важные события. Утром и днем не стоит ждать большой продуктивности и быстрого прогресса, но не стоит и считать время потерянным: полученная информация даст полезную пищу для размышлений.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что это не очень удачный день для выступлений, попыток новых знакомств и заключения договоренностей. Препятствовать успеху в этих направлениях может не только сила внешних обстоятельств, но и собственная неготовность, например, недостаточно отточенное ораторское мастерство. Вечер даст надежду на удачу в сложном деле благодаря поддержке семьи или ресурсам прошлого.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше заниматься лишь самыми простыми делами и не рассчитывать в них на идеальный результат. В этот день может плохо идти собственная работа и отсутствовать помощь, есть риск столкнуться с некомпетентностью и небрежностью. Вечер пройдет приятнее, если будет знакомой обстановка (особенно, если планируется теплое семейное общение, дружеская встреча или романтическое свидание).

Водолей

Пока не настал вечер, Водолеям будет доступен свободный образ жизни. Они могут позволить себе мечтать, отдыхать, отдавать дань своим увлечениям или неформальному общению с друзьями. Но им не стоит рассчитывать на полную свободу, бурные порывы вдохновения и грандиозные новые открытия. В конце дня возрастет эмоциональность, могут появиться приятные заботы, связанные с домом, семьей или питомцами.

Рыбы

Основная часть этого дня для Рыб не слишком удачна и способна поставить их на грань знакомого душевного уныния, но им не стоит поддаваться возможным депрессивным настроениям, терять веру и надежду. Звезды обещают, что с наступлением вечера все наладится. В конце дня возрастет уровень комфорта и везения, придет творческое вдохновение, добавится гармонии в любовных отношениях и в общении с детьми.

