Пишем своим правила игры — гороскоп на 12 ноября

22-23 лунные сутки. Сегодня события развиваются в русле вчерашних дел и настроений. Сохраняется живой интерес к затронутым темам и начатым играм.

Гороскоп на сегодня говорит, что продолжит расти потребность в восстановлении старых знаний, связей или маршрутов. Возможно, останутся в силе и некоторые неприятные сценарии, например, любовные или финансовые ловушки. Вероятны капризы, сюрпризы, волнения. Может набрать силу творческий кризис. Луна во Льве будет активно напоминать о нуждах детей. Вместо рывка в будущее день может отбросить на шаг назад, например, заставить пересмотреть вопрос о дружбе или о материальных вложениях в какую-то сферу.

Овен

Этот день поддерживает интерес Овнов к вчерашним занятиям, но не обещает им в интересующих направлениях быстрых подвижек. Многие Овны убедятся, что глобальное стечение обстоятельств пока против реализации их планов. Могут откладываться игры, учебные занятия или путешествия, сохраняться моменты дисгармонии в любви или финансовых делах. Некоторые события в этот день повернутся неожиданным образом.

Телец

Тельцы могут провести этот день нескучно и с пользой, но им лучше выбирать свободный режим. Не исключено, что в течение дня им придется импровизировать или иметь дело с сюрпризами чужого поведения, не всегда приятными. Многие Тельцы столкнутся с неожиданным отзвуком недавнего прошлого. Шаг назад взволнует их сильнее и заденет их личные интересы более ощутимо, если они рождены в середине мая.

Близнецы

Сегодня сохранится интерес Близнецов к вчерашним делам и контактам. События будут развиваться в русле, проложенном накануне, и это их вполне устроит. Огорчены будут лишь самые нетерпеливые Близнецы, так как этот день напомнит им о невозможности ускорить прогресс. Могут оставаться незавершенными важные для них диалоги, медлить друзья, сохраняться вопросы насчет финансовой части или маршрутов.

Рак

Сегодня Ракам не стоит принимать поспешные решения в любви, творческой сфере, бизнесе, играх, в делах, связанных с нуждами детей или с потребностями домашних питомцев. Даже самые точные расчеты в этот день не защитят от сюрприза. Стоит повременить с необязательными покупками ради удовольствия, с тратами на развлечения, игрушки (кроме обучающих), подарки и отдых, а также с вложениями в будущее.

Лев

Этот день Львы могут провести в фазе каких-то волнений, граничащих с нервозностью и долей авантюризма. Возможно, они захотят сломать шаблон или переиграть часть сценариев своей жизни, наверстать упущенное и внедрить запоздалое новшество. Звезды предупреждают, что эффект может не порадовать. Если эти сутки и принесут открытие, то отбрасывающее назад и иллюстрирующее вред повторения прежних ошибок.

Дева

Девам звезды подсказывают, что этот день не создает нужных условий для их успешных действий. Лучше воздерживаться от начинаний и от лишней активности, чтобы не столкнуться с досадным разочарованием и сюрпризом. Скучать не придется, так как в эти сутки сохраняется живой интерес к творческим идеям — важно лишь помнить, что они еще в разработке и пока не могут служить отправной точкой для старта.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам выбирать «вольный стиль» и неформальное времяпрепровождение с элементами импровизации, а если ждет работа, то свободный план ее выполнения. День настраивает на креативный лад, побуждает творить, играть и экспериментировать в расчете на будущее. Любое мероприятие может пройти нестандартно и закончиться на неожиданной ноте. Возможен финансовый или любовный сюрприз.

Скорпион

Скорпионам желательно помнить, что сегодня они в шаге от ловушки, попав в которую, рискуют подпортить себе настроение и репутацию. Звезды советуют вплоть до ночи относиться критичнее к своему имиджу, внешнему виду, деловому и творческому образу. В зоне репутационных рисков чаще других будут оказываться Скорпионы, выступающие в роли родителей, руководителей и «звездных» персон, а также влюбленные.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут продолжать начатое накануне, но им не стоит рассчитывать на многое и надеяться на быстрый эффект. Помех будет меньше, если в планах тренировка, учебное занятие, разведка маршрута, восстановление контактов, поиск информации, свободное творчество, шуточная игра, и больше, если в дело замешаны любовные чувства, деньги, самолюбие, сомнительные лица и неприглядные секреты.

Козерог

Сегодня звезды поощряют в Козерогах творческий настрой, чувство юмора и стремление испытать яркие ощущения «на грани», но советуют перевести все это в плоскость игры, теоретизирования или какого-то безобидного хобби. Попытка отнестись к ситуации серьезно и сделать ответственный шаг чревата творческим или финансовым кризисом, любовным страданием, разочарованием в дружбе или неудачей в делах.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что в ситуациях этого дня их ждут иллюзии, искушения или коварство. Им стоит быть внимательнее, общаясь с конкретными людьми, с которыми они ведут диалог, строят личные отношения или под началом которых работают. День может подтолкнуть к экстравагантным реакциям и спонтанным неверным решениям в последний момент. Важно не ставить точку, оставлять открытым исход переговоров.

Рыбы

Рыбам важно учитывать непредсказуемость этого дня и стараться не ставить важные для себя дела в зависимость от нее. Могут капризничать дети и питомцы. Возможно отступление от расписания. Стоит отложить даже рутинные простые дела, вроде обычного визита к врачу. Еще менее желательны ответственные начинания с нуля, например, выход на новую работу. К мелким сюрпризам дня лучше отнестись с юмором.

