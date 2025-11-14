Мнение партнера будет меняться — любовный гороскоп на 15 ноября

Сегодня стоит прислушиваться ко второй половинке.

Наш гороскоп поможет читателю лучше ориентироваться в настроениях и энергиях этого периода.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня им стоит ждать новостей от партнера и оживления событий в своих личных отношениях не сразу. Скорее всего, это случится во второй половине дня. Именно в это время напомнит о себе любимый человек, найдется повод встретиться или вернуться к прерванному разговору.

Телец

Для влюбленных Тельцов этот день начнется предсказуемо, вряд ли что-то станет для них настоящим сюрпризом или открытием. Вторая половина дня позволит им сменить тему разговора или оживить свое общение с любимым человеком в целом, начать активнее обсуждать интересные им в данный момент детали.

Близнецы

Вторая половина этого дня осуществит мечты влюбленных Близнецов о восстановлении обратной связи, а возможно, и о совместном времяпрепровождении. Близнецам, пребывающим в ссоре или разлуке, подвернется источник информации о партнере, из которого они смогут временно черпать о нем актуальные сведения.

Рак

Во второй половине этого дня влюбленным Ракам предстоит стать дипломатичнее. Гармония личных отношений в это время начнет зависеть от баланса интересов и вложений, от готовности обсуждать детали совместных планов и идти на взаимные уступки. К аргументу чувств добавится аргумент логики или эстетики.

Лев

Вторая половина этого дня позволит Львам найти время для более активного общения с любимым человеком, восстановить прерванный диалог или нарушить намеренное молчание. В случае обиды и упорного нежелания видеться неожиданная встреча может наметиться в кругу общих друзей (на вечеринке, в поездке).

Дева

Утром звезды советуют Девам разобраться получше в своих собственных чувствах и планах, даже если для этого потребуется временное уединение. Укрепившись в той или иной позиции, вечером будет проще вести разговор с любимым человеком (но важно помнить, что собственное мнение пока не очень устойчиво).

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам опережать события и форсировать личные контакты. Общение с любимым человеком обязательно оживится и наладится, но велика вероятность, что это случится во второй половине дня. Именно она подарит новости, позовет в поездку или поможет возобновлению прерванного диалога.

Скорпион

В начале этого дня влюбленные Скорпионы вправе уйти от общения, если оно им претит, но вечером им станет сложнее хранить полное молчание. Некоторые обстоятельства потребуют прояснений или усилят желание высказаться. Возможно, придется поддержать какой-то старый разговор из соображений вежливости.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня им стоит сдержать свои порывы утром. Начало дня лучше потратить на поиск нужных слов и концентрацию на нужном настроении. Во второй половине дня можно налаживать связь и озвучивать свои мысли, но помня, что собственное мнение еще может в чем-то поменяться.

Козерог

Сегодня максимум внешней поддержки и психологического комфорта приходится для влюбленных Козерогов на утро, но не исключено, что важное известие от любимого человека придет к ним только вечером и им придется подстроиться к навязанному режиму общения (например, к старому неудобному формату связи).

Водолей

Начало этого дня будет для влюбленных Водолеев не очень удачным. Их могут ждать препятствия, задержки, сомнения и минуты молчания. Вторая половина дня принесет им вести от любимого человека и поможет наладить связь, невзирая на расстояние. Именно в это время звезды советуют общаться и встречаться.

Рыбы

В начале дня Рыбы могут столкнуться с чужим молчанием или иным моментом, наводящим на мысль о завершении разговора, а в конце дня обнаружить, что это была лишь временная пауза. Возможно, партнер всего лишь сменит риторику. Стоит помнить, что его мнение в ближайшие недели еще может не раз меняться.

