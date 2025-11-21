Иллюзии захватят в плен — гороскоп на 22 ноября

2-3 лунные сутки. Сегодня вступление Солнца в знак Стрельца может добавить мотивации для действий, но положение Луны намекает, что они вряд ли будут эффективными.

Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня велика вероятность знакомых помех, делающих прогресс невозможным, а тактику ошибочной. Роль препятствия могут сыграть неизжитые иллюзии, ложные предубеждения и предрассудки, устаревшие правила и формальности, проверки, бюрократические отсрочки, недостаток информации, плохая связь. Возможны опоздания, закрытые пути, моменты рассеянности. Есть риск пойти по замкнутому кругу, заданному прошлым. Лучше отложить целевые поездки и контакты.

Овен

Обстоятельства этого дня могут поддерживать в Овнах тягу к романтике и странствиям, росту и развитию, открытию новых горизонтов, но на деле чаще будут создавать им препятствия в виде устаревших правил, незавершенных планов или старых иллюзий. Чем ближе вечер, тем чаще их пыл будет утекать в пустые мечты. Возможны отдельные удачи благодаря находчивости и умению использовать альтернативный путь.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам избегать важных шагов в новом направлении. В этот день легко зайти в тупик, начав по инерции следовать старым правилам, планам и ценностям, а если поманят новые горизонты, бодрое движение к ним может оказаться преждевременной авантюрой. Пока не подтверждены чужие намерения и под вопросом партнерские договоренности, не стоит форсировать открытие зарубежных проектов.

Близнецы

Сегодня на пути Близнецов снова возникают тени знакомых препятствий и помех. Могут напомнить о себе те или иные бюрократические препоны, юридические проблемы, духовные несовпадения, ситуации недопонимания в профессиональной сфере, «слепые пятна» в личных отношениях. Вплоть до ночи есть риск столкнуться с обманом, иллюзией, недоразумением, разочарованием, отсрочкой, отказом, чужой нечестной игрой.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня в любом занятии возможны заминки, ошибки или загадки. Могут подвести даже знакомые правила, отработанные приемы и проверенные люди. Возрастет риск столкнуться с небрежностью, некомпетентностью или предубеждением. Станет сложнее вести дела удаленно. Не лучший день для начала новых работ. Если появился новый сотрудник, не стоит сразу доверять ему важную задачу.

Лев

Этот день добавит Львам вдохновения, пробудит их природную энергию, личную духовную силу или творческие способности. Во многих Львах проснутся их задатки тренеров, спортсменов, деловых людей или искателей приключений. Однако действия в конкретных выбранных направлениях им сегодня могут удаваться не очень хорошо. Любое дело им лучше начинать с пробы, проверки или общей подготовительной тренировки.

Дева

Этот день может акцентировать для Дев актуальные сюжеты в связи с их домом, офисом, машиной или другим владением, а также с их глубинным мировоззрением, моральным статусом в семье или группе. Возможно, им пора яснее обозначить свою позицию, подумать о своих правах собственника, хозяина, гостя или нанимателя. День укажет на формальные или психологические старые границы, которые осталось преодолеть.

Весы

Сегодня звезды предупреждают Весов о высокой вероятности недоразумений, ограничений, ошибок и тупиковых ситуаций. Вплоть до ночи сохранится риск опозданий, иллюзий, столкновения с обманом, отказом или отсрочкой. Может быть отменена встреча, закрыта нужная дверь, временно запрещен доступ. Не исключены моменты забывчивости и рассеянности. Есть надежда на запасной путь или альтернативный сценарий.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам аккуратнее вести текущие дела и избегать действий, которые не являются срочными. В течение дня высока вероятность недоразумений, ошибок, небрежности, а иногда и обмана. Может не сработать знакомое правило, оказаться неверным какой-то расчет. Не стоит начинать в эти сутки новых дел с иностранцами и активно включаться в новые проекты, в том числе, финансово.

Стрелец

Сегодня Стрельцы начнут сильнее нуждаться в активном самовыражении, но звезды не советуют им поддаваться импульсу из-за вероятности помех и неудач. К неблагоприятным внешним условиям может добавиться ошибка, иллюзия, травма, недомогание. В ряде ситуаций есть надежда придумать остроумный нестандартный ход и задействовать альтернативный прием, но чаще есть риск загнать себя в знакомую ловушку.

Козерог

Сегодня звезды предупреждают Козерогов о сниженных возможностях, большой вероятности тех или иных препятствий и осложнений. Есть смысл отложить энергозатратные занятия, командировки и рискованные начинания, удвоить осторожность в делах, остерегаться недоразумений в общении с людьми издалека. Стоит взять под контроль самочувствие, так как складываются предпосылки для травм и обострения недомоганий.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит иметь в виду вероятность ограничений и иных неблагоприятных ситуаций. Обстоятельства этих суток способны внести путаницу или заминку даже в самый удачный план, создать иллюзии безнадежности, подорвать веру в будущее или в дружбу. Чтобы не испытывать разочарований, звезды советуют отменить энергозатратное мероприятие (поход, игру, собрание), а также старт любого важного дела.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня для них возрастает вероятность тотальной неудачи, отказа, разочарования, ссоры или закрытия путей. Не всегда ситуации такого рода будут негативными. Таким способом судьба может указывать на устаревшие ложные цели, бессмысленные усилия или риски ведения дел с определенными людьми. Одним из таких предупреждающих знаков может стать обострение недомогания.

