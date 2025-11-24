Шагаем в будущее смело — гороскоп на 25 ноября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Урана, напоминает о необходимости идти в будущее и о тех задержках, которые имеются на пути к нему.

Гороскоп на сегодня говорит, что также она может усилить внимание к теме дружбы, социальным явлениям, веяниям прогресса. Вторая половина дня способна подчеркнуть неприятные стороны ситуации (например, связанные с будущим страхи), создать предпосылки для недоверия или недовольства в неоконченных разговорах, личных отношениях и финансовых делах. Наиболее конструктивными окажутся не слова, а действия: коллективные работы или тренировки, небольшие эксперименты, жесты дружеской помощи.

Овен

Утро может начаться для Овнов со шлейфа вчерашних дел, но им вряд ли удастся долго держаться на этой волне. В течение дня их может привлечь менее формальная атмосфера, вместо правил им захочется свободы, а вместо прошлого возрастет их интерес к будущему. Вечером в центр внимания могут попасть события в группе друзей, новинки или резонансные социальные явления. Возможен контакт с другом издалека.

Телец

Утром Тельцы могут рассчитывать на момент удачи или подтверждение своих вчерашних успехов. Возможно, они успеют повторно воспользоваться каким-то необычным шансом или поддержкой друзей. Вторая половина дня сделает ситуацию вокруг них менее предсказуемой и комфортной. Они могут вновь столкнуться с напоминанием о необходимости и неотвратимости перемен, о сложности своего общения с некоторыми людьми.

Близнецы

Сегодня смена акцентов во внешней обстановке не поможет Близнецам радикально изменить свое собственное настроение. Многое может внушать им тревогу или вызывать у них досаду, особенно, если в данный момент что-то мешает им реализовать желаемое (отправиться в путь, присоединиться к друзьям, начать открывать для себя новые знания или горизонты). Звезды советуют смириться с временными препятствиями.

Рак

Этот день может перевести внимание Раков на коллективные дела, социальные тенденции, идущие обновления и связанные с ними затянувшиеся трудности. Отклонение от привычного расписания может создать им дискомфорт, но и даст больше шансов преуспеть в текущих делах. Общение с друзьями или группой по интересам упростит выполнение нужных работ, например, поможет найти помощника по неофициальным каналам.

Лев

Сегодня вечером Львам стоит стать внимательнее к атмосфере в кругу своих единомышленников и к настроениям недоброжелателей. С первыми можно смело сотрудничать, но лучше быть осторожнее в разговорах, не все темы сейчас рекомендуется обсуждать откровенно даже с друзьями. Имея дело со вторыми, внимание к тонкостям общения стоит удвоить: вскоре может прозвучать знакомая критика или каверзный вопрос.

Дева

Нестандартные ситуации этого дня будут радовать Дев утром, пока совпадают с их ожиданиями и привычками. Вечером нештатные случаи начнут чаще ломать их планы и заставлять подстраиваться к обстановке. Вторая половина дня может пройти в суете, в режиме ремонта, эксперимента или обновления. Не исключен сюрприз в работе, в дороге. Возможно, придется позвать на помощь друга или вспомнить какой-то навык.

Весы

Вторая половина этого дня позволит Весам переключиться с домашней или служебной рутины на свободные занятия, оригинальный новый проект или сложное хобби. В данный момент быстрый прогресс в таких сферах под вопросом, но можно действовать в расчете на будущее. Не стоит упускать шанс примкнуть к друзьям по активному увлечению или возможность заново обсудить с единомышленниками нестандартную идею.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что вторая половина дня может создать им психологическую или иную ловушку. Чтобы не угодить в нее по незнанию или небрежности, лучше удвоить контроль за своими словами и непосредственным проявлением эмоций. Предупредить неловкость поможет инициатива, но не прямая. Возможно, будет полезно кому-то помочь, оказать услугу или изъявить готовность освоить какой-то навык.

Стрелец

События этого дня обещают Стрельцам поле для действий. Во второй половине дня многие из них получат возможность присоединиться к друзьям, заняться знакомым делом или новым проектом. Это отличный способ снять напряжение и шанс проявить себя, но стоит учитывать и некоторые риски: не исключены осложнения и коварные моменты в части коммуникаций, программного сопровождения или выбираемых маршрутов.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что в этот день они рискуют утратить контроль над ситуацией. На везение и оправдание своих ожиданий им лучше рассчитывать утром: в это время их может ждать находка или озарение в последний момент. Вторая половина дня способна создать непредвиденные осложняющие ситуации (или предпосылки для них в ближайшие дни), особенно в связи с деньгами, покупками и дружеским общением.

Водолей

Сегодня Водолеи становятся чувствительнее к ситуации и своему состоянию, зависимыми от своих чувств и желаний (особенно, если были рождены в январе). Многие Водолеи станут уязвимее из-за старых безотчетных вредных привычек или других влияний своего прошлого. На ближайшие дни звезды советуют им удвоить осторожность в целевых контактах, а внутреннее напряжение снимать путем физической разминки.

Рыбы

Сегодня звезды предлагают Рыбам сместить угол зрения на будущее и попробовать увидеть его с немного иных позиций, чем собственные старые планы и привычные шаблоны. Полезно взглянуть вперед с точки зрения социальных тенденций, глобальных обновлений и коллективных настроений. Стоит быть готовым к спору старых идеалов с новыми. Лучше приостановить на пару дней важные контакты, требующие конкретики.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.