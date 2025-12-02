Думаем о деньгах — гороскоп на 3 декабря 2025 года

13-14 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Меркурия усилит вероятность получения известий, которые часто будут касаться материальных дел и иметь финансовую подоплеку.

Гороскоп на сегодня говорит, что, возможно, будут затронуты темы кредитов, налогов, банковских операций или дружеских одолжений. Велика вероятность тех или иных сюрпризов, например, поправок в списке покупок или в очередности платежей. Наиболее благоприятным этот день обещает стать для тех, кто заинтересован в стабильности и опирается на системы прошлого. Заминки и нервирующие осложнения вероятнее у тех, кто стремится к перемене мест, к динамике в своих делах или чувствах.

Овен

Сегодня частью общего потока событий для Овнов могут оказаться дела материальные. Особый интерес могут вызвать конкретные покупки и финансовые детали, известия из банка, магазина или налоговой инспекции, контакты с продавцами и покупателями. Именно в одной из этих сфер может обнаружиться сюрприз или недоработка из прошлого. Возможно, придется пересмотреть список трат или форму денежных расчетов.

Телец

Сегодня Тельцы нуждаются в обратной связи или в источнике информации. Темой дня для них может оказаться личный диалог, участие в деловых переговорах или дружеская беседа. Они могут нуждаться в консультации или в слушателях. Им стоит помнить, что взамен от них тоже могут ждать повышенной общительности, договороспособности или откровенности. Нетипичная ситуация может привести к легкой нервозности.

Близнецы

Сегодня Близнецам нелегко быть автономными, самим определять для себя расписание работ или круг контактов. Стиль общения, тему разговоров, а порой и само направление мыслей им нередко будут задавать сложившиеся обстоятельства (например, связанные с текущими служебными обязанностями, поддержкой здоровья, поиском или оплатой каких-то особых услуг). Не исключена непредвиденная материальная ситуация.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не теряться в нештатной ситуации, поскольку она отчасти знакома или может быть легко разрешена. Возможно, будет достаточно приятельских связей, контактов в каких-то организациях или группах, обращения к старым друзьям или проверенным схемам. Не стоит и терять веру в свою личную удачу: счастливый случай в эти сутки не гарантирован, но его вероятность достаточно высока.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не уклоняться от обсуждения материальных, житейских и других насущных вопросов, включая неприятные и надоевшие. Возможно, общение на подобные темы не доставит удовольствия, зато даст шанс подвести черту под сложной историей и закрыть критичный вопрос. В такие моменты лучше не смешивать дружеские отношения с деловыми. Не стоит начинать с нуля новые важные переговоры.

Дева

Сегодня звезды обещают Девам нужные подсказки, полезные встречи и ценную информацию, но предупреждают, что иногда все это будет приходить к ним нестандартными путями. Возможно, придется использовать незапланированный маршрут или старую почту, сдать или поменять билеты, неожиданно встретиться на просторах Сети с давним другом. Подтверждающее прогнозы известие может прийти в последний момент.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня для них чреваты сюрпризом дела финансовые. Критичные неожиданные моменты возможны и в других сферах, например, в личной жизни или в общении с друзьями. Хорошая новость в том, что ситуации такого рода не станут полной неожиданностью: скорее всего, они уже знакомы или известны их корни. Лучше воздержаться от сделки, покупки, одолжения, открытия нового счета.

Скорпион

Скорпионам ситуации этого дня дают возможность высказаться, иногда неожиданно. Повод для контакта не обязательно окажется очень приятным, но даже самый сложный разговор есть надежда завершить конструктивно. Ззвезды советуют не уклоняться от общения: возможно, это последний шанс быть услышанным, подтвердить свои права, продемонстрировать дружеские намерения или поставить точку в затяжном диалоге.

Стрелец

Стрельцам не стоит планировать на этот день важные для себя дела, поскольку любая их инициатива может оказаться блокирована непредвиденной ситуацией. Не исключено, что в последний момент подведет некая деталь (сломается инструмент, закапризничает питомец, изменит планы помощник, возникнет программный сбой или дорожная пробка). В списке возможных сюрпризов дня - внезапные нетипичные недомогания.

Козерог

Сегодня Козерогов поддержит знакомая система или прошлый опыт, нестандартное мышление или умение работать с информацией. Они могут рассчитывать на небольшой счастливый случай в форме дружеской подсказки или озарения в последний миг. Возможно, поступят нужные им вести, напишет друг, пригодится старая программа или идея. Родители найдут оригинальные ответы на вопросы, связанные с нуждами детей.

Водолей

Водолеев звезды предупреждают о сюрпризе, который им сегодня может преподнести и обстановка, и собственное настроение, самочувствие. Многие Водолеи столкнутся с неожиданным и не очень приятным для себя моментом дома или в близком кругу. Возможны непредвиденные повороты в деловых и семейных совещаниях, знакомые по прошлому недоразумения, нервирующие моменты в общении с домочадцами или друзьями.

Рыбы

Сегодня звезды предупреждают Рыб о вероятности неожиданного поворота событий, но уверяют, что бояться его не стоит. Что бы ни случилось, в итоге все окажется к лучшему, или, по крайней мере, не повредит планам. Весьма кстати может оказаться смена маршрута, обрыв связи, сбой в программе, неожиданное известие от родственника, коллеги или друга, изменение списка покупок или порядка взаиморасчетов.

