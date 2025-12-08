Держимся подальше от босса — финансовый гороскоп на 9 декабря

Сегодня нам не стоит работать спокойно, не выделяясь.

Наш гороскоп подчёркивает важность гармонии, умеренности и внимательного отношения к себе и окружающим.

Овен

Достаточно напряженный день может ожидать Овнов в их деловой жизни. Звезды не советуют вам отправляться в дальние поездки — в дороге может случиться непредвиденное осложнение, которое повлечет за собой материальные потери. Воздержитесь от работы в составе группы единомышленников - это может быть связано с разногласиями и снижением результативности. Берегите деловую репутацию.

Телец

У Тельцов, имеющих свой бизнес, сегодня могут быть осложнения в отношениях с представителями официальной власти, особенно причастными к фискальным службам. Эти службы могут инициировать проверку вашей деятельности. А это может привести к нарушению рабочего ритма и снижению показателей в работе. Рядовым сотрудникам рекомендуется дистанцироваться от контактов с начальством.

Близнецы

Близнецам звезды не советуют вступать в контакт с иностранными партнерами и подписывать с ними документы. Для партнерского сотрудничества день неблагоприятен — у вас могут испортиться отношения. Не следует полагаться на надежность в поведении партнера — прежние договоренности могут быть нарушены. Те, кто работает с клиентскими заказами, столкнутся с претензиями заказчиков.

Рак

Этот день для Раков может стать решающим в принятии решения о расторжении трудового договора с прежним работодателем. На этот шаг вас может подтолкнуть конфликт с кем-то из коллег. Однако звезды советуют вам не принимать скоропалительных решений, поскольку ситуация может вскоре нормализоваться. Возможно, вы будете вынуждены корректировать свои планы в соответствии с изменившимися обстоятельствами.

Лев

У Львов творческих профессий день может сложиться неблагоприятно. Звезды советуют воздержаться от публичных заявлений и выступлений со сцены. В противном случае ваш имидж может серьезно пострадать. Могут быть осложнения при торговле ювелирными украшениями, модной одеждой, спортивными и детскими товарами. Консультанты сетевого маркетинга могут не найти покупателей.

Дева

У Дев, стоящих перед необходимостью оформления недвижимого имущества, день может складываться неблагоприятно. Старайтесь обходить стороной судебные инстанции и не обращаться за консультациями к юристам — такого рода деятельность не прояснит вам вопросов. Это неудачный день для заключения договоров об аренде помещений, оформления разного рода завещаний на недвижимое имущество.

Весы

У Весов, чья работа связана с частыми поездками и контактами, день может сложиться неблагоприятно. Звезды советуют по мере возможности воздерживаться от деловых встреч. Новые деловые связи могут оказаться не прочными и вскоре распадутся. Не рекомендуется давать обещания, поскольку в нестабильной ситуации сегодняшнего дня выполнить их будет крайне сложно. Цена слов снижается.

Скорпион

Звезды не советуют Скорпионам сегодня вкладывать деньги в партнерское сотрудничество. Партнерское соглашение, подписанное сегодня, может оказаться невыгодным для вас. Неудачно могут складываться дела у строителей, коммунальщиков, дизайнерам по интерьеру. Не исключены споры с арендатором по поводу условий пользования помещениями и сроком оплаты коммунальных услуг.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может быть много забот и хлопот, однако результативность усилий может оказаться ниже, чем хотелось бы. Чтобы вы не делали, любые ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия. Может осложниться работа с информацией. Деловые поездки, встречи, телефонные переговоры не приводят к решению актуальных вопросов. Проверяйте информацию на предмет достоверности.

Козерог

Козерогам звезды советуют отказаться от попыток оформить потребительский кредит. Вы рискуете допустить ошибку при покупке, потратив много денег на вещи, которые, как выясниться впоследствии, вам не понадобятся. Старайтесь держаться подальше от любых тайных договоренностей — это может привести вас к материальным потерям. Возможно, вашу активность попытаются ограничить.

Водолей

У Водолеев этот день может сложиться весьма напряженно. Особенно это относится к тем, кто по роду работы вынужден действовать в составе коллектива. Взаимопонимания в группе достигнуть сложно. В результате, эффективность совместных проектов может снизиться. Не исключено, что на территории ваших помещений может произойти поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Рыбы

Чтобы Рыбам избежать осложнений этого весьма напряженного дня, звезды советуют свести к необходимому минимуму контакты с вышестоящим руководством. Любое общение с начальством не сулит вам ничего хорошего. То же самое относится к бизнесменам при их общении с представителями официальной государственной власти. Старайтесь не заниматься вопросами регистрации фирмы.

