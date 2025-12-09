Откладываем планы — финансовый гороскоп на 10 декабря

Пора пересмотреть свои задумки.

В нашем гороскопе собраны основные тенденции, возможные эмоциональные состояния и ключевые рекомендации, которые помогут провести день более осознанно.

Овен

Овнам, имеющим свой бизнес, сегодня звезды советуют воздерживаться от теневой экономической деятельности и следить за тем, чтобы ваша деятельность была строго в рамках закона. Не исключены проверки и контрольные закупки вашей фирмы со стороны представителей фискальных служб. Во второй половине дня возникнут неплохие условия для получения дополнительных доходов.

Телец

Тельцам звезды не советуют строить планы на длительную перспективу. Будьте готовы к внезапным и непредсказуемым переменам форс-мажорного свойства. Попытка привлечь инвесторов в свой бизнес может потерпеть неудачу. В первой половине дня не рекомендуется заниматься коллективной деятельностью: проводить собрания акционерного общества, вести проектно-конструкторские работы.

Близнецы

Близнецам сегодня может быть трудно найти взаимопонимание с деловыми партнерами. Инициатива может перейти в руки вашего делового партнера, поскольку он может действовать более энергично. Однако это не сулит благополучия для вашего общего с ним дела. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания документов. Не рекомендуется торопиться с принятием управленческих решений.

Рак

Звезды не советуют Ракам в первой половине дня заниматься урегулированием юридических вопросов. В бумажных делах вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками - бухгалтерские отчеты могут содержать ошибки. Неудачи могут преследовать тех, кто работает в туристическом, дизайнерском, издательском бизнесе. Вторая половина дня более успешна для коллективной работы и планирования.

Лев

Сегодня Львы могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Вас может потянуть к рискованной финансовой деятельности, к краткосрочным инвестициям в высокодоходные проекты. Однако именно от такого рода авантюр звезды советуют вас отказаться. Вторая половина дня складывается более успешно для руководящих работников и карьерного продвижения.

Дева

У Дев в первой половине дня могут усилиться разногласия со своим основным деловым партнером. Причиной напряжения может стать желание партнера пойти на более смелые и радикальные перемены в бизнесе, а вы будете настроены более консервативно. Также не исключены трения с арендодателем. Во второй половине дня хорошее время для урегулирования юридических вопросов и мировых соглашений.

Весы

Весам, кто по роду своих обязанностей вынужден будет заниматься оформлением и визированием деловых бумаг в официальных инстанциях, возможно, придется столкнуться с бюрократическими препонами и проволочками. Вы можете не успевать справляться с возросшим потоком информации и начать допускать ошибки. Во второй половине дня хорошо заниматься ремонтными работами.

Скорпион

Скорпионы сегодня много усилий могут расходовать на работу, с целью повысить свои доходы. Однако звезды советуют вам обратить внимание на свои расходы. Дело в том, что, сколько бы много вы не зарабатывали, все равно вы будете чувствовать острую нехватку в деньгах, если не ограничите расходные статьи своего бюджета. Главной задачей дня является сохранение денег от растрат.

Стрелец

Если Стрельцы хотят прожить этот день без серьезных осложнений в работе, то звезды советуют, прежде всего, предельно ограничить собственные инициативы. Любое дело, начатое по вашей личной инициативе, может столкнуться с препятствиями и не получит должного развития. Во второй половине дня у вас будет шанс значительно улучшить свои дела за счет налаживания хороших отношений с коллегами.

Козерог

Козерогам сегодня звезды советуют не полагаться на достоверность информации и осмотрительнее вести себя в отношениях с другими людьми. Сегодня в первой половине дня вашу инициативу могут попытаться ограничить или направить на ложный путь. Не торопитесь раздавать обещания и принимать решения. Во второй половине дня могут улучшиться дела в торгово-закупочной деятельности.

Водолей

Несмотря на то, что Водолеи умеют работать в коллективе, тем не менее, сегодня в первой половине дня у вас может отсутствовать взаимопонимание с единомышленниками. Звезды не советуют участвовать в собраниях акционерных обществ, вести проектно-конструкторские работы, составлять бизнес-план. Во второй половине дня могут успешно пойти дела у тех, кто работает на стройке.

Рыбы

Рыбам сегодня звезды советуют отложить свои планы, касающиеся карьерных устремлений. День может сложиться неблагоприятно для контактов с начальством. Если вы занимаете руководящую должность, то старайтесь ограничивать себя в принятии организационных решений под действием эмоционального импульса. Во второй половине дня ситуация значительно смягчится за счет удачных деловых контактов.

