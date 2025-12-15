Захлестнут чувства и эмоции — гороскоп на 16 декабря

25-26 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Скорпиона подчеркивает роль эмоций, интуиции и чувственности, может увлечь в омут переживаний, привязанностей или зависимостей.

Гороскоп на сегодня говорит, что в деловых вопросах и профессиональной сфере сыграет роль психологическая составляющая: чтобы успешно включиться в работу, вначале лучше внутренне настроиться на нее. В начинаниях не стоит сразу брать высокий темп и переходить на новые принципы. Одна из хороших сторон этого дня - возможность опираться на старые правила, традиции и ценности, не отключать знакомые системы контроля и подстраховки. Не будет лишней моральная поддержка семьи.

Овен

Сегодня Овнам не стоит бояться трудностей, в том числе, на старте нового важного дела. Этот день не требует применения принципиально новых методов и технологий, позволяет опираться на знакомые правила и проверенные схемы, пользоваться прежними системами подстраховки и контроля. Можно пустить в ход наработанное профессиональное мастерство, инструментально-технические или управленческие навыки.

Телец

События этого дня подсказывают Тельцам, на что или на кого они могут опереться для стабилизации своего положения. Упрочить свои профессиональные позиции многим Тельцам поможет обращение к знакомым правилам и программам, а также к проверенным коллегам. Что касается психологической уверенности, ее им может добавить моральная поддержка со стороны старых друзей, родственников или земляков за рубежом.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не уклоняться от нужных работ, включая надоевшие, неприятные и небезопасные. Самое время плотнее заняться ими, чтобы подвести черту (отработать долг, довести до конца ремонт, убедиться в ремиссии недуга). День не обязательно будет хлопотным, возможно, удастся ограничиться наблюдением и контролем. Если нужны действия, лучше прибегнуть к услугам опытных мастеров.

Рак

Сегодня Раки могут не опасаться резких перемен, срочных дел и лишних забот. Это день пассивности и консерватизма. Многие Раки проведут его в своего рода коконе, защищенные своими привычками, убеждениями, правилами или мечтами. Положительный побочный эффект такого настроя - отсутствие конфликтов и суеты. Нежелательно назначать на этот день активные начинания или интенсивные разноплановые контакты.

Лев

Этот день может сделать Львов пассивными, мнительными, зависимыми от семейной атмосферы или от переживаний прошлого. Не исключено, что они будут вплоть до ночи затянуты в омут эмоций или воспоминаний. На событийном уровне у них может появиться необходимость считаться с домашними планами и обязанностями, жилищными условиями, событиями на далекой родине, семейными или национальными традициями.

Дева

Сегодня Девы меньше зависимы от общения или его лишены, и вполне могут извлечь из этого выгоду. Под влиянием ситуаций этого дня они могут стать менее разговорчивыми, зато более проницательными. Их ум может «зависнуть», но взамен обострится интуиция. Им будет достаточно оказаться в знакомой эмоциональной атмосфере и тишине, чтобы заработали чутье и память, нашлось решение или ключ к разгадке.

Весы

Сегодня Весы вынуждены оставаться в строгих рамках каких-то планов, обязанностей или традиций, не позволяющих им заняться собственными делами и получить от них удовольствие. Возможно, им придется контролировать состояние финансовых дел или включиться в какие-то работы, экономить на своих нуждах и вкусах ради какой-то необходимости. На этот день не стоит планировать развлечения и приятные встречи.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут доверять своему опыту и профессиональной интуиции, положиться на свои старые привычки или на давно знакомые правила. Им будет достаточно находиться на собственной волне (например, следовать своему чутью или убеждениям), чтобы получить моральную поддержку или упрочить свое положение. Многие Скорпионы интуитивно почувствуют, что в данный момент защищены и могут не спешить.

Стрелец

Этот день может склонить Стрельцов к уединению, молчанию или соблюдению секретов. Возможно, придется отдать дань прошлому или старым обязательствам, проявить уважение к традициям или святыням. Многим Стрельцам такая ситуация будет в тягость, так как грозит лишить их приятного общения, романтики, комфорта или условий для самовыражения. Звезды советуют им смириться и отложить ненадолго свои планы.

Козерог

Этот день позволяет Козерогам плавно войти в новый режим, избежав слишком резкого старта. Для многих представителей знака это будет кстати, поскольку запас их энергии в данный момент ограничен. Возможно, им пока не хватает уверенности или других ресурсов, требуется знакомая подстраховка или моральная поддержка. Подходящий момент для осторожного первого шага с оглядкой на пройденный ранее путь.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит забывать о системной осторожности. В ситуациях этого дня выгоднее, дальновиднее и безопаснее промедлить, чем поспешить. Желательно исключить спонтанные порывы, случайные решения, лишнюю откровенность и бурные реакции, оставаться для неблизкого окружения «закрытой книгой». В то же время, важно соблюдать правила, выполнять моральные обязательства и профессиональный долг.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут позволить себе существовать в собственном обжитом мире, где еще остаются в силе знакомые правила, привычки и ценности. Может появиться возможность действовать в одном из старых направлений, используя профессиональные наработки или прошлые установки, но для бурной активности этот день не подходит. Хорошо использовать его для укрепления в своих идеалах, взглядах и убеждениях.

