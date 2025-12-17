Откроется второе дыхание — гороскоп на 18 декабря

27-28 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Меркурия усилит контактность и оживит информационный поток.

Гороскоп на сегодня говорит, что может возрасти интерес к международным делам, чужой культуре, дальней родне. Не будет проблемой найти собеседника, попутчика, переводчика, подходящий маршрут, канал связи, источник данных, отправить романтическое сообщение. Чуть сложнее окажутся официальные обращения в учреждения и инстанции (например, в посольство, гостиницу или транспортную службу). Уместны предварительные соглашения на Новый год. Планируя далекое путешествие, стоит учесть возможные формальные помехи (лимиты, проверки, устаревшие данные).

Овен

Сегодня Овнам может быть трудно сосредоточиться на деле и остаться серьезными. Поток новостей и контактов будет навевать им другие интересы. Возможно, мысленно они будут вдали от дома или рабочего места. Их могут манить темы путешествий, романтики или развлечений. Им стоит выбирать задачи, требующие поездок, поиска информации или общения с людьми (особенно иностранцами, иногородними или гостями).

Телец

Сегодня Тельцы не останутся без средств связи и каналов информации, смогут найти нужные данные или обсудить волнующий вопрос. Но им стоит помнить, что все это актуально «здесь и сейчас». Если нужны серьезные профессиональные мнения и сведения из официальных источников, лучше смотреть на добытые данные, как на предварительные. Может требоваться профессиональный перевод текста, проверка, уточнение.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит терять время, если они хотят диалога и обратной связи, а тема обсуждения касается периода до Нового года: вероятно, такой возможности больше не представится. Прежде всего, день склоняет к приятной личной беседе, но если есть необходимость, не стоит откладывать и другие переговоры. Звезды советуют помнить о все еще существующих правилах и лимитах, об этикете и дистанции.

Рак

Сегодня в поле зрения Раков могут попасть те или иные приятные мелочи, которые требуется с кем-то обсудить. В течение дня может идти интенсивная переписка, сравнение вариантов, поиск информации. Возможен интерес к деталям предстоящих праздников, к тонкостям диеты, красоты или здоровья, к нуждам питомцев, к изучению иностранных языков, к нюансам путешествий или контактов с международными службами.

Лев

Сегодня звезды дают Львам возможность на позитивной волне поговорить о чем-то приятном. Они могут уделить время любви, детям, своим увлечениям или поддержке желаемых контактов. Ситуации дня могут дать им повод для применения литературных талантов или демонстрации чувства юмора. Не стоит откладывать такие планы и порывы, так как в оставшийся до Нового года период шансов для них будет все меньше.

Дева

Этот день обещает Девам интересную информацию и поводы для общения, делает их коммуникабельнее и любопытнее. Возможны оживленные беседы с любимым человеком, домочадцами или знакомыми издалека, а попутно, исследования и поиски данных. Приятная часть событий может соседствовать с некой необходимостью. Возможно, будет ждать внимания питомец или возникнет потребность в изучении иностранного языка.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня прекрасный день для общения, поиска информации, коротких поездок и прогулок в приятной компании. Самое время обсудить нюансы надвигающихся праздников и высказать собственные предложения по этому поводу. Также эти сутки могут оживить интерес к учебе, зарубежным контактам и путешествиям, к некоторым медицинским и научным деталям. Ожидаются хорошие новости.

Скорпион

Этот день может принести Скорпионам небольшие приятные приобретения или отдельные финансовые удачи. Наибольшими возможностями при этом смогут пользоваться коммуникабельные Скорпионы, располагающие нужными средствами поддержки связи и каналами полезной информации. Также в эти сутки могут пригодиться познания в юридической области, зарубежные контакты или навыки общения на иностранных языках.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов есть возможность выразить свои мысли и чувства, блеснуть литературным талантом, дипломатичностью или общей коммуникабельностью. Для многих Стрельцов такие ситуации будут не просто поводом высказаться, а средством самовыражения, способом преодолеть свой страх или стеснительность. Не стоит медлить, если хочется написать сообщение, озвучить мнение или выступить с предложением.

Козерог

Сегодня для Козерогов могут представить интерес мнения иностранцев или известия с отдаленных территорий. В поле их внимания могут попасть музыкально-художественные, культурные, духовные или научные темы. Также их может тайно вдохновлять романтическая тематика, особенно, если они питают симпатию к человеку издалека. Стоит быть внимательнее, если ищется маршрут или ведется переписка на чужом языке.

Водолей

Ситуации этого дня дают Водолеям хорошие возможности для общения. Приятное и легкое по своей форме, оно позволит им поддерживать дружеские связи и развивать романтические симпатии даже в условиях ограничений, а также без напряжения решать рабочие и житейские вопросы. В течение дня велика вероятность добрых вестей, интересных предложений, обмена заманчивыми идеями на Новый год или на будущее.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит отнестись внимательнее к поступающей информации и напомнившим о себе собеседникам. Прежде всего, это контакты с партнерами и начальством, а также любовные разговоры. Даже если общение ведется в неформальной манере и в нем затронуты приятные темы, не повредит доля скепсиса и бдительности. Возможно, предложение придется отклонить или приятные перспективы реализуются не полностью.

