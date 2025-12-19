Смелость необходима — финансовый гороскоп на 20 декабря

Сегодня нам стоит быть умнее и храбрее.

Наш гороскоп помогает настроиться на день, обратить внимание на внутреннее состояние, общение и текущие задачи.

Овен

Первая половина дня для Овнов может сложиться вполне благоприятно. Работники сферы услуг почувствуют приток выгодных заказов. Это хорошее время для обсуждения планов на будущее с деловыми партнерами в неформальной обстановке - можно согласовывать и утверждать новые проекты. Советы друзей будут очень кстати. Хорошее время для ведения переговоров и публичных заявлений.

Телец

У Тельцов день может начаться на мажорной ноте. Хорошее настроение и умение находить компромиссные решения сыграют вам на пользу. Текущие дела удается выполнять легко. Если вашим начальником является женщина, то дела могут пойти успешнее. Чем активнее вы возьметесь за дела утром, тем легче будет пережить неблагоприятное время во второй половине дня.

Близнецы

У Близнецов сегодня может наступить удачнее время для раскрутки бизнеса. Ваш профессиональный авторитет существенно вырастет в начале дня. Растут доходы у тех, кто работает в дизайнерских и рекламных студиях, связанных с созданием и раскруткой сайтов. Также весьма полезно посетить международную научно-техническую выставку или совершить дальнюю поездку для встречи с партнерами.

Рак

Ракам звезды советуют внимательно проанализировать состояние бюджета вашего бизнеса. Возможно, вам удастся оптимизировать расходные статьи бюджета и в целом увеличить приток доходов. С утра хорошо заключать договора по страхованию недвижимого имущества, проводить инвентаризацию, приобретать офисную мебель и торговое оборудование. В конце дня могут осложниться отношения с клиентами.

Лев

У Львов сегодняшний день весьма насыщен контактами. В поле зрения чаще обычного могут появляться разные люди, которым нужны будут ваши услуги. Утром будет хорошее время для работников транспорта, социальных служб, телефонных операторов, юридических консультантов, торговцев и разного рода посредников. Дополнительные доходы могут поступить от партнеров.

Дева

У Дев с утра могут увеличиться финансовые поступления. Во многом это будет обусловлено хорошим взаимодействием с коллегами по трудовому коллективу, получением выгодных заказов. Бизнесменам звезды советуют принимать на работу новых сотрудников. Этот день более удачен для тех, кто работает индивидуально. Во второй половине дня звезды советуют не ввязываться в финансовые авантюры.

Весы

Успех сегодняшнего дня во многом будет зависеть от того, насколько Весы смогут правильно распорядиться своей энергией. Звезды советуют наращивать активность с утра. Вам удастся многие вопросы успешно решить за счет своего личного обаяния и оптимизма. Растут финансовые обороты у торговцев украшениями, модной одеждой, детским и спортивными товарами. Будьте осмотрительнее при обращении с техникой.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам с утра позаботиться о том, чтобы создать себе хорошие условия для работы. Это прекрасное время для уединенного сосредоточенного труда надомников, писателей, ученых-исследователей, детективов и эзотериков. Могут вырасти доходы у работников ночных заведений, гостиничного и ресторанного бизнеса, санаторно-курортных центров и больниц.

Стрелец

Финансовое благополучие Стрельцов может сегодня в начале дня прирастать за счет появления новых деловых знакомств. Рекомендуется чаще появляться в кругу друзей - обмен мнениями сегодня особенно полезен. Успешно идет учебный процесс, повышение профессионального уровня. Многие знания, которые прежде не удавалось усвоить, будут с легкостью поняты благодаря усилению интеллекта.

Козерог

У Козерогов сегодня многое будет зависеть от умения находить общий язык с начальством. В этом смысле первая половина дня складывается вполне успешно. Начальство вас уважает и дает ответственные поручения, отчего ваши доходы могут вырасти. Будьте на виду и предпринимайте смелые шаги для карьерного роста - вас обязательно заметят и оценят. Безработные могут найти работу.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в первой половине дня настроиться на активный наступательный стиль деятельности. Можно вкладывать деньги в рекламную кампанию, совершать ознакомительные поездки в другие регионы и за границу для изучения потенциальных рынков, усиливать внешнеторговую активность. Так вы сможете открыть для себя новые направления и выгодные логистические маршруты.

Рыбы

Первая половина дня располагает Рыб к смелым и рискованным поступкам. Особенно это касается урегулирования вопросов, не подлежащих широкой огласке, благодаря тайной деятельности. Растут доходы от гостиниц, лечебно-санаторных курортов, рыболовного промысла. Вы можете существенно нарастить доходы и получить предложение поработать на полставки или по совместительству.

