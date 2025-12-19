Смотрим на реальные поступки — любовный гороскоп на 20 декабря

Сегодня нам будет непросто в отношениях.

Наш гороскоп подскажет общие настроения дня, которые помогут лучше понять, на что стоит обратить внимание, а где не стоит торопиться с решениями.

Овен

Сегодня на первом месте у Овнов может оказаться не романтика, а работа. Некоторые Овны поставят точку в недавних приключениях, считая их приятным, но преходящим эпизодом в своей биографии. Не исключены и другие варианты развития событий — например, временная разлука с планами встречи на Новый год.

Телец

Сегодня романтические мысли и чувства тянут Тельцов в одном направлении, а насущные потребности момента и практические интересы в другом. Вероятно, второй вектор победит и сделает их реалистами. Под его влиянием они попробуют забыть свои недавние любовные переживания или временно взять в них паузу.

Близнецы

Сегодня взаимные чувства Близнецов и их любимых остаются прежними, не слишком меняется и тон общения. Но может смениться стиль действий - скорее всего, в сторону большей настойчивости или реализма со стороны одного или обоих партнеров. Начнут складываться предпосылки для серьезного испытания любви.

Рак

Сегодня Раков может насторожить манера поведения партнера, но такая чуткость будет свойственна им в сложившемся союзе, где действия одной стороны тут же отражаются на другой. Раки, проходящие романтическую фазу ухаживаний и чувств на расстоянии, могут еще наслаждаться иллюзией легкости и гармонии.

Лев

Сегодня пребывающие в романтических переживаниях Львы могут не придать значения новому повороту событий и появившимся на этом фоне заботам. Им стоит учесть, что сложившаяся ситуация может растянуться на несколько недель и затронуть их планы, включая уже составленную приятную Новогоднюю программу.

Дева

Сегодня Девы смогут сделать первый шаг к гармонизации своих любовных отношений и их возврату в реалистичное русло. Для этого не придется искать новые пути, будет достаточно оживить в памяти свою прежнюю манеру действий. Заложенный таким образом сценарий будет отлично работать весь Новогодний период.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться в ситуации, когда вынуждены делить свое внимание между приятным романтическим общением и нервирующими житейскими обстоятельствами. Не исключено также что «линия разлома» пройдет внутри отношений, например, резко изменится поведение партнера и это создаст напряженность.

Скорпион

Сегодня Скорпионы готовы к новому образу действий, который во многом будет им знаком и даст им массу преимуществ. Но их чувства (или чувства партнера) могут запаздывать и пока функционировать в прежнем режиме. Не исключено, что лишь к Новому году ситуация выровняется и наступит желанная гармония.

Стрелец

Ситуации этого дня недвусмысленно намекают Стрельцам, что обстановка изменилась и требует от них выражать любовь несколько иначе. Возможно, настала пора перейти к наглядным практическим подтверждениям своих слов и эмоций. Отличный конкретный повод для этого могут дать грядущие Новогодние торжества.

Козерог

Ситуации этого дня высекут из Козерогов искру страсти, гнева или предприимчивости. Благодаря сегодняшним импульсам они вспомнят, на что способны ради привлечения и удержания любви. Однако их чувства и мысли все еще рассогласованы с действиями, да и обстановка пока не во всем отвечает их желаниям.

Водолей

События этого дня могут стать для Водолеев первыми сигналами перемены, которая навяжет им на Новогодний период другой сценарий личной жизни. Водолеи, настроившие приятных романтических планов вместе с любимым человеком, будут вынуждены в ближайшее время их заново пересмотреть и скорректировать.

Рыбы

События этого дня намекают Рыбам, что в любви мало ориентироваться на слова и эмоции. Важно смотреть на реальные поступки партнера и честно следовать собственным выстраданным принципам, даже если чувства протестуют. Именно это поможет приятно провести Новый год и даст базу для гармонии в будущем.

