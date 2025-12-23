Многое продиктует случай — гороскоп на 24 декабря

5-6 лунные сутки. Сегодня сложно управлять событиями и сопутствующими эмоциями.

Гороскоп на сегодня говорит, что в текущей ситуации побеждают хаос и энтропия, многое диктует случай. Возможен срыв или пересмотр любого плана. Взаимодействие Луны и Урана может добавить нервозности, в том числе, по материальным причинам. Могут внезапно оказаться ненадежными друзья или денежные источники. К счастью, этот день несет и конструктивные перемены. Если на повестке дела финансовые, может наметиться вариант заработка или использования прежних ресурсов. Не исключено, что вдруг пригодится экспериментальная экзотическая новинка, лежавшая без применения.

Овен

Сегодня мысли Овнов может удерживать близкое или далекое будущее, с которым они связывают свои туманные надежды или конкретные планы. Многие Овны будут заинтересованы в создании и поддержке дружеских связей (в том числе, за рубежом), в выборе компании на Новый год или постоянной группы по интересам. Овнам, для которых актуален финансовый вопрос, звезды советуют пока рассчитывать только на себя.

Телец

Этот день не сулит Тельцам полной предсказуемости, но помогает перейти психологический или событийный рубеж. Для многих Тельцов перемена будет благоприятной, так как внесет в их жизнь больше гармонии. Новое направление может наметиться в профессиональной карьере, любви, бизнесе или материальных делах. Также возможны подвижки в юридических вопросах и в планах, связанных с зарубежными контактами.

Близнецы

Сегодня Близнецов могут ждать сюрпризы в общении с людьми издалека, зарубежными друзьями или международными организациями. Этот день вряд ли создаст серьезные помехи при поддержке связи, но может нести неожиданные повороты или продолжение затруднений в делах финансовых. Возможна нештатная ситуация у спонсора, кредитора или банка. Не исключено, что нужные средства придется занять или отработать.

Рак

Сегодня Ракам стоит интересоваться коллективными процессами и учитывать свою принадлежность к определенной группе. Особого внимания заслуживают возможные источники финансовых трудностей. Не исключен неожиданный поворот событий в денежных делах, не всегда стоит рассчитывать в них на старых друзей. Потенциально острой темой может стать общий бюджет или материальная зависимость от другого человека.

Лев

Сегодня для Львов будет вполне естественным желание быть с друзьями или участвовать в социальной жизни. Не исключено, что ради этого они временно поставят на паузу свои дела или будут использовать каждый свободный миг для неформального общения. Некоторые новости могут оказаться сюрпризом, а некоторые полезным напоминанием (например, об ошибке в финансовой сфере или необходимости отработать долг).

Дева

Сегодня для Дев остается в силе фактор непредсказуемости. Стандартные правила и привычные работы могут быть временно отменены, как и задуманные планы. Многим Девам придется отложить до завтра важное дело, несмотря на положительные подвижки в нем и на его приятные перспективы. Сюрпризы могут исходить от обстановки или от друзей. На фоне нештатных ситуаций не исключены странности самочувствия.

Весы

Сегодня Весам стоит быть готовыми к материальным и другим сюрпризам и нештатным ситуациям. Возможен новый акцент в финансовом положении, заставляющий принять какие-то меры в жилищных делах или сменить тактику в бизнесе. Не исключено, что необходимые средства начнут доставаться с большими усилиями или придется немного иначе расставить приоритеты, введя в некоторых вопросах временную экономию.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что это не очень подходящий день для их дел и начинаний. Вплоть до ночи может царить непредсказуемая обстановка дома, на работе или в компании. Не всегда будет легко сохранять позитивное расположение духа (особенно, если вчера произошли нежелательные события и подпортили настроение). Есть вероятность снова столкнуться со сложностями дружбы или соседских отношений.

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что сегодня окружающая их обстановка и информационный фон полны сюрпризов, и не всегда они подразумевают прогресс. Можно сделать неожиданное полезное открытие, а можно найти ошибку или недосмотр (например, неверно установленное обновление). Может подвести друг или помощник, оказаться отменена поездка или какая-то акция. Не исключены новые вводные в материальной части дел.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит бояться возможных сюрпризов, включая материальные и любовные. Для большинства представителей знака неожиданное стечение событий окажется к лучшему, или вместе с нештатной ситуацией появится подходящий способ ее разрешения. Найдется возможность заработать, придать ускорение бизнесу или привлечь внимание. Все конкретные инициативы звезды рекомендуют перенести на завтра.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня они рискуют стать заложниками собственных настроений, а также прошлых сюжетов своей жизни, нередко нервирующих. В течение дня могут напоминать о себе вредные или экзотические привычки, неровные отношения со старыми друзьями или домочадцами, погрешности проведенных в доме или офисе обновлений. Желательно отложить и рутинные работы, и важные начинания.

Рыбы

Рыбам стоит учитывать, что события и эмоции этого дня не всегда поддаются их контролю и укладываются в знакомые схемы. В любой момент можно столкнуться с неожиданной ситуацией, со странностями чужого поведения или с непредвиденным виражом собственного настроения. Не стоит планировать на сегодня целевые поездки и покупки. Даже если появился хороший шанс, стоит повременить с его использованием.

