Слушаем голос сердца — любовный гороскоп на 25 декабря

Сегодня стоит прислушиваться к себе.

В нашем гороскопе собраны общие астрологические тенденции, возможные настроения и подсказки, на что стоит обратить внимание в общении и личных решениях.

Овен

Овнам звезды намекают, что сложившаяся в этот день ситуация не располагает к импульсивности, непосредственному выражению эмоций и лишней открытости. В собственных интересах или в интересах будущего отношений есть резон повести себя чуть скромнее, скрыть свои чувства или взять их под контроль.

Телец

Сегодня Тельцам стоит использовать малейший шанс придать своей личной жизни свежий импульс (какой - подскажет ситуация, интуиция или опыт). Своевременный старт сплотит влюбленную пару и даст ей необходимый запас прочности для того, чтобы преодолевать возможные новые преграды в обозримом будущем.

Близнецы

Близнецам звезды напоминают, что личная жизнь сейчас требует от них максимальной отдачи, иногда с долей жертвы и риска, а также реального взгляда на вещи. Не время начинать роман или проявлять инициативу, если ожидания от встреч с представителем другого пола иные, например, хочется легкого флирта.

Рак

Сегодня Раки смогут найти точку опоры перед натиском партнера, который стремится захватить в отношениях лидерство. День помогает взглянуть на расклад ролей реалистично, но в то же время не запрещает проявления чувств. Самое время искать баланс между взаимной страстью и оптимальной дистанцией.

Лев

Львам звезды подсказывают, что новый поворот ситуации требует сдержанности или осторожности в личном общении. Не время афишировать чувства, затевать интенсивную переписку (особенно по служебным каналам), открыто проявлять инициативу. Роль тормоза может сыграть урок прошлого и его негативный опыт.

Дева

Сегодня Девы поступят мудро, если будут ориентироваться в делах сердечных не на туманные речи, а на конкретные дела. Выбрав путь словесных объяснений, они рискуют стать жертвой иллюзий или обмана. День дает шанс на гармонию и согласие, помогает воссоединению влюбленных с большим стажем отношений.

Весы

Сегодня любовь может ассоциироваться у Весов не со свободой и праздником, а с переживаниями или обязанностями. Планируя романтические мероприятия, многим Весам придется учитывать отнюдь не романтические детали (например, подстраиваться под домашние традиции, состояние здоровья или рабочий график).

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит сомневаться и медлить, если они готовы к любовным маневрам: их ждет вполне закономерный успех и прогнозируемый результат. Скорпионам, которые по какой-то причине не решаются сделать собственный шаг, звезды советуют смелее отзываться на инициативу, проявленную партнером.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы склонны действовать на волне сиюминутных эмоций, но при этом их шаги часто будут правильными и уместными. Толковые рациональные поступки будут спасать в глазах любимого человека их репутацию, если они допустили какие-то промахи на словах, что-то забыли или перепутали.

Козерог

Сегодня Козероги получат возможность оживить свою личную жизнь и продемонстрировать свою привлекательность, но не все средства для этого хороши. Многие представители знака рискуют оказаться в невыигрышной роли, если решат начать или поддержать романтическую переписку, особенно на чужом языке.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям афишировать свои чувства к любимому человеку. Особенно аккуратно стоит вести личную переписку: в ситуациях этого дня возрастает риск недоразумений, может возникнуть недопонимание или повод для сплетен. Желательно подождать с дистанционной доставкой подарка.

Рыбы

В этот день Рыбы могут спокойно положиться на голос своего сердца или подсказки своего чутья, а если этого недостаточно, на помощь придет честный объективный взгляд на реальную картину событий. Собственные и чужие слова сейчас легко вводят в заблуждение, зато поступки (и свои, и партнера) не лгут.

