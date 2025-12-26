Оживем только к полудню — гороскоп на 27 декабря

8-9 лунные сутки. Сегодня не стоит рассчитывать на быстрый прогресс рано утром.

Гороскоп на сегодня говорит, что оживление дел и новый бодрый настрой вероятны ближе к полудню, вместе с вступлением Луны в знак Овна. Вторая половина дня вряд ли будет спокойной. Стоит готовиться к срочному делу, риску, вспышке страстей. Возможны ссоры и технические проблемы из-за импульсивности, нетерпения, прямолинейности, негибкости, ревности, совмещения рабочих отношений и личных симпатий. Среди полезных моментов дня - возможность испытать на прочность чувства, сработаться через конфликт, пройти тест на управленческие качества или техническое мастерство.

Овен

Сегодня конкретный импульс к действию появится у Овнов ближе к полудню, как и нужная им для преследования целей энергия. Утро может пройти в ожидании, сомнениях или препятствиях, на фоне лени или слабости, но вторая половина дня уже не позволит бездействовать. Может появиться срочная работа, разразиться буря эмоций, разгореться конкуренция или обостриться конфликт. Не исключена беспокойная ночь.

Телец

Тельцам не стоит обольщаться возможной тишиной в начале этого дня, так как дальнейшее развитие событий будет динамичным. Если не хочется упустить шанс, придется быть смелее и находчивее: где-то «срезать путь», пойти на приключение, ссору, быстрый маневр или одномоментный риск. Не всем Тельцам понравится такой темп и образ действий, но полученный опыт может пригодиться им как тренинг на будущее.

Близнецы

События этого дня, особенно развернувшиеся после полудня, могут заставить Близнецов ускорить собственную работу или начать поторапливать других. Может возрасти смелость, азарт, нетерпение. Стоит помнить, что спешка в данный период чревата неприятностями: дополнительными рисками, ущербом, травмой, ссорой, усложнением задач. Единственная положительная сторона приключений - полезный опыт на будущее.

Рак

Сегодня для Раков возрастает вероятность хлопот и напряженной ситуации. Запасаться душевными силами и моральной поддержкой, а также взвешивать доступные варианты (включая вариант выхода из игры) лучше с утра, так как после полудня обстановка может не оставить ни времени, ни особого выбора. Ради выполнения задания или получения желаемого придется рискнуть, а возможно, и пойти на личный конфликт.

Лев

Этот день способен создать Львам дополнительную напряженность в их текущих делах. Срочная задача может потребовать рискованного смелого маневра и обернуться обострением отношений с нужным человеком (например, с помощником, врачом или зарубежным коллегой). Но у звезд есть и хорошие новости: проблема имеет все шансы решиться быстро, а полученный опыт может очень пригодиться в близком будущем.

Дева

Девам звезды намекают, что сегодня для них не случайны стрессовые моменты. Короткое бурное приключение (вспышка страсти, деловой кризис, финансовый риск) может быть важным сигналом, предупреждающим о системном продолжении испытаний в близкой перспективе. Не стоит медлить в экстренной ситуации, но лучше избегать начинаний на постоянной основе, они могут стать источником постоянного беспокойства.

Весы

Сегодня Весам стоит ценить утренние часы, позволяющие выждать или выгадать время. Этот день может начаться с недомогания или неясности. К полудню ситуация оживится, но поворот желаемых событий может оказаться излишне резким и вместо приятного гармоничного взаимодействия с нужными людьми принести всплеск напряженности. В личных и деловых отношениях возможен острый конфликт или сложный момент.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит готовиться к активности. Несмотря на возможные заминки утром, день обещает стать динамичным и принести им срочные хлопоты. При работоспособности, деловитости и ловкости можно быстро выполнить нужный маневр, а попутно отточить мастерство и набраться опыта. Хороший момент, чтобы пройти мини-тест, проверить в деле инструмент, технику или помощника, делом доказать любовь.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит браться за дело рано утром, так как в это время им вряд ли удастся добиться успеха. Стрельцам, встретившим утренние часы в пассивности и унынии, не придется долго ждать перемены настроения. После полудня появится энергия, возрастет деловая активность или любовная предпримчивость. Благодаря бодрящему импульсу начнут быстрее решаться сложные задачи, включая финансовые.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам искуснее управлять своей энергией и темпераментом, иначе своей вызывающей инициативой или острой реакцией на внешние раздражители они могут вредить себе лично, своим проектам, отношениям или дому. Этот день располагает к импульсивности и риску, стрессам и травмам, гневу и ревности. Есть опасность заложить почву для разрушений, ссор или долгих системных проблем.

Водолей

Сегодня обстановка вокруг Водолеев становится динамичнее и может вовлечь их в свою орбиту, что часто будет совпадать с их интересами, но также добавлять им хлопот. Не исключено, что под влиянием сегодняшних событий придется отправиться в срочную командировку или вступить в напряженный разговор, чреватый ссорой. В любом занятии не помешает подстраховка из-за риска поломок, приключений и ущерба.

Рыбы

Сегодня утром Рыбам стоит ценить минуты спокойствия и уединения, поскольку в течение дня такой возможности у них может уже не быть. Рыбам, встретившим утро на волне уныния или слабости, события дня помогут отвлечься и взбодриться, но этот эффект может достаться дорогой ценой (иногда буквально: возможна нервирующая ситуация с риском материального ущерба, хлопотная сделка, неудачная покупка).

