Договоримся с начальством — финансовый гороскоп на 30 декабря

Сегодня на работе будет легко.

Наш гороскоп подсказывает, на что стоит обратить особое внимание, чтобы провести день гармонично и с пользой, сохранив внутренний баланс и уверенность в своих действиях.

Овен

Овны в этот день могут быть наполнены оптимизмом и с уверенностью смотрят в будущее. Вы можете быть настроены на реформы в своем бизнесе, и вам многое удается сделать. Звезды рекомендуют вам проявить свои способности в коллективном труде. Вы сможете соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над крупными проектами любой направленности.

Телец

Прекрасный день может сложиться у Тельцов, занимающих руководящие должности в бизнесе. Встреча с вышестоящим начальством может благоприятно отразиться на вашей карьере. Вы можете достигнуть успеха, если будете последовательно и упорно добиваться поставленной цели и действовать в соответствии с заранее согласованным планом. Это хорошее время для кадровых перестановок.

Близнецы

Близнецы на этот день могут запланировать проведение презентации или рекламной кампании. Хорошо объявлять о введении новых видов услуг, расширении ассортимента товаров и праздничных скидках. Можно делать ознакомительные поездки в другие города и страны с целью выяснения перспектив для расширения географии бизнеса и поиска новых, более выгодных, логистических маршрутов.

Рак

Ракам звезды советуют уделить внимание безопасности своего бизнеса. Хорошо заключать договоры на страхование имущества, устанавливать сигнализацию. Усиливается роль финансов в регулировании бизнеса, возможны крупные инвестиции в развитие своих проектов. Можно проводить структурные реформы и перестановки кадрового состава. Рекомендуется действовать решительно и смело - тогда вам улыбнется удача.

Лев

Львам сегодня могут столкнуться с большими нагрузками на работе. В этом случае звезды советуют вам делегировать часть своих полномочий основному деловому партнеру. Он будет удачлив и это положительно отразится на состоянии общего бизнеса. Если вы работаете в сфере услуг, то количество клиентских заказов значительно возрастет. Это хороший день для дальних поездок и развертывания рекламной кампании.

Дева

Звезды советуют Девам сегодня сосредоточить внимание на выполнении текущих дел. Ничего нельзя откладывать в долгий ящик. Любые дела рекомендуется решать сразу, по мере их поступления. Чтобы добиться положительного максимального результата, старайтесь тщательно контролировать время работы, чтобы выполнять её точно в срок. Отношения с коллегами складываются доброжелательные.

Весы

Весы сегодня могут пребывать в оптимистическом настроении, и это может оказывать положительное влияние на дела. Усиление духа авантюризма и готовности к риску на этот раз будет оправдано. Прежде всего, это относится к финансовым инвестициям. Вы можете испытать склонность к тому, чтобы предпринимать рискованные краткосрочные финансовые операции. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле украшениями, косметикой, парфюмерией, модной одеждой.

Скорпион

Очень важный и ответственный день может сложиться у Скорпионов. Звезды советуют вам подводить итоги уходящего года, анализировать состояние бюджета и закрывать все текущие долги, если они у вас оставались. Также ваше внимание может быть привлечено к деятельности, так или иначе связанной с недвижимостью. Ваш ресурс недвижимой собственности может значительно укрепить свои позиции.

Стрелец

Для Стрельцов успех в делах сегодня во многом зависит от умения оперативно работать с информацией. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы можете прекрасно обучаться, получаете новые профессиональные навыки, точно анализируете поступающую информацию и принимаете верные оперативные решения. Те, кто занят торгово-закупочной деятельностью, добьются высоких результатов.

Козерог

У Козерогов сегодня могут усиливаться предпринимательские способности и практическая сметка. Вы способны прекрасно осознавать материальную выгоду от тех или иных своих действий. Неплохие доходы получат те, кто зарабатывает деньги за счет индивидуального и умственного труда. Ваши новые деловые связи могут начинать приносить реальную отдачу в виде решения актуальных вопросов и дополнительных доходов.

Водолей

Водолеи сегодня могут почувствовать себя одновременно великими комбинаторами и серыми кардиналами от бизнеса. Успех в делах зависит, прежде всего, от вашей личной инициативы, однако звезды не советуют вам вести себя слишком открыто. Скрытная, незаметная для окружающих деятельность сейчас может оказаться более успешной. Наиболее преуспеют водители, консультанты и торговцы.

Рыбы

Особенный день может сложиться у Рыб, работающих в общественных организациях и инвестиционных фондах. Вам может открыться механизм принятия решений в этих организациях и вы в состоянии будете понять скрытые механизмы этого. Профсоюзные работники могут договориться с работодателями. В целом этот день способствует общению с начальством по поводу отстаивания своих интересов.

