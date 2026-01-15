Поступят деньги — финансовый гороскоп на 16 января

Сегодня может повезти в деньгах.

В нашем гороскопе отражены основные тенденции в делах, отношениях и внутреннем состоянии.

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день направить усилия на коллективную деятельность. При организации акционерного общества вы можете рассчитывать на поддержку друзей и партнеров. Можно заключать договоры с общественными организациями. Особенно удачно пойдут проектно-конструкторские работы и научно-исследовательская деятельность. Удачное время для обсуждения планов на будущее.

Телец

Тельцы могут запомнить этот день как время гармонии в отношениях с коллегами и начальством. Руководители и подчиненные могут работать очень слаженно и результативно. Если прежде с кем-то из коллег у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Возможно, вам удается быстро и очень эффективно решать множество текущих вопросов. Безработные сумеют найти ту работу, о которой мечтали.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам, имеющим свой бизнес, держать курс на экономическую экспансию в бизнесе и на расширение контактов с другими регионами. Успешно пройдут дальние поездки. Есть шанс открыть более выгодные логистические маршруты. Успешно развиваются рекламные агентства, туристические бюро, ювелирные салоны, индустрия развлечений, моды, спорта и шоу-бизнеса.

Рак

Раки в этот день могут успешно заниматься вопросами по оформлению сделок с недвижимостью и вступлением в права наследства. Возможно, вам удастся добиться быстрого продвижения бумаг в процессе их согласований и сбора соответствующих подписей и резолюций. Можно вкладывать деньги в строительство и ремонтные работы. При необходимости возможно оформление ипотечного кредита.

Лев

Наиболее успешным направлением деятельности Львов может стать укрепление и расширение деловых связей и партнерства. Чем интенсивнее вы будете вступать в деловые контакты, тем успешнее пойдет ваш бизнес. Особенно хорошо пойдут дела у торговых работников, водителей транспорта, курьеров и консультантов. Успешное оперирование информационными потоками позволит находить оптимальные решения.

Дева

Этот день может сложиться благоприятно для Дев, работающих индивидуально или на подчиненных должностях в трудовом коллективе. Наибольших результатов вы сможете добиться, если проявите свойственную вам смекалку и трудолюбие. Самые большие деньги вы сможете заработать только собственным умом. Благодаря сотрудничеству с коллегами вы сумеете добиться поставленных целей.

Весы

Весам звезды советуют активнее браться за дела и стараться во всем проявлять инициативу. В вашей предприимчивой позиции – залог успеха всего дня. Особенно могут преуспеть представители творческих профессий. Результативно поработают те, кто имеет свободный график и самостоятельно решает, когда и что следует делать. Рекламные акции могут принести положительный эффект.

Скорпион

Отличное время сегодня может сложиться для Скорпионов, причастных в своей деятельности к гостиничному бизнесу, работающих в санаториях, профилакториях, базах отдыха и ресторанах. Есть шанс найти вариант для дополнительной подработки. Чем незаметнее вы будете вести себя сегодня, тем больших результатов вам удастся добиться. Успешно поработают фермеры, строители и коммунальщики.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут максимально реализовать свои способности в ходе коллективной работы. Звезды советуют уделить время для укрепления и развития деловых связей и дружеского общения. Любые виды неформального общения будут оказывать положительное влияние на ваш бизнес. Это актуально для бизнеса, ориентированного на транспорт, консультирование, сетевой маркетинг, торговлю.

Козерог

Успешно может сложиться этот день у Козерогов, ориентированных на продвижение в карьере. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что именно сегодня вам предложат повышение в должности или выпишут премию. Звезды советуют вам быть на виду, проявлять себя открыто и смело. Бизнесменам, возможно, удастся получить госзаказ.

Водолей

В этот день звезды советуют Водолеям отстраниться от суеты повседневности и попытаться взглянуть на свой бизнес с более общих позиций. Сегодня вы в состоянии понять нечто весьма важное, что заставит переосмыслить прежние подходы к бизнесу. Не следует стремиться заработать большие деньги. Гораздо важнее открыть для себя новую перспективу и сосредоточиться на этом направлении.

Рыбы

У Рыб сегодня хороший день для финансовой деятельности и инвестиций в техническую модернизацию бизнеса. Если прежде у вас были проблемы с налоговыми органами, то сегодня у вас имеются хорошие шансы урегулировать их. Также хорошо направлять свободные финансовые ресурсы на досрочное погашение кредитов – так вы снимете с себя зависимость от выплат банкам процентов по кредитам.

