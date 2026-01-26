Что будет мешать двигаться вперед — гороскоп на 27 января

Луна в Тельце намекает на материальную осязаемую причину помех. Могут напомнить о себе не приведенные в порядок вещи или финансовые дела, повисшие мертвым грузом старые активы, незавершенные обновления. В психологическом плане тормозить прогресс может инертность, упрямство или привязанность к атрибутам прошлого. Возможны сюрпризы, например, неожиданные находки в старых запасах. Не слишком удачны покупки, особенно сделанные с расчетом на будущее. Не исключены капризы в питании или сложности с пищеварением на нервной почве.

Сегодня затруднено поступательное движение Овнов вперед. Возможна зацикленность на первой фазе начинаний из-за материальных дел и размолвок с единомышленниками. Многим Овнам будет свойственна доля упрямства, стремление по инерции продолжать авантюру. Также быстрому прогрессу могут мешать внешние условия. Возможно, придется «выкручиваться» и вместо новых ресурсов пока использовать старые заделы.

Тельцов сегодня может отличать эмоциональная нестабильность, а также излишняя оригинальность в поведении или мировоззрении. Возможна склонность держаться за устаревшие взгляды - в том числе, на новизну, прогресс и свободу, на любовь, бизнес или дружбу. Не исключено, что именно здесь будет скрыта основная причина их ошибок в выборе тактики или манеры общения, в социальной сфере или в личной жизни.

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня они остаются в плену у обстоятельств, тормозящих прогресс. От особенностей обстановки (в том числе, финансовой) часто будут напрямую зависеть собственные планы или планы друзей. Могут откладываться поездки и возникать сбои на линиях связи, преподносить сюрпризы платежные операции. Непредсказуемый эффект сулят поездки, переговоры и попытки наладить связь.

Сегодня Раки могут рассчитывать на благополучное разрешение проблем в своих текущих делах, включая финансовые, но им лучше не спешить с прогнозом на будущее. У них самих или в кругу их друзей могут сохраняться былые представления о приоритетах и ценностях, как моральных, так и материальных. Стоит повременить с дальнейшими планами, пока не получена свежая информация из актуальных источников.

К любым предложениям, начинаниям и планам этого дня звезды советуют Львам отнестись с долей скепсиса: возможно, они были верны раньше, но в новых реалиях теряют актуальность, отмирают или нуждаются в корректировке. Не стоит делать заявление, подписывать договор. Не всегда стоит верить обещаниям: они могут делаться с неблаговидной целью или оказаться невыполнимыми по объективным внешним причинам.

Этот день не обещает Девам моментального решения всех проблем и отсутствия новых сюрпризов, но дает им точку опоры. Это может быть общая эмоциональная стабильность, поддержка от старых друзей или некая польза от неожиданного поворота обстоятельств (например, возможность еще раз повторить старый урок или понять недостаточность своих прежних знаний). Тем не менее, сегодня лучше избегать начинаний.

Весам звезды подсказывают, что это день нестабильности. Он может пройти достаточно спокойно, если в планах не значатся важные начинания и сложные для выполнения дела, но при попытке активных шагов и движения вперед способен преподнести сюрприз или создать помехи. События этих суток могут напомнить о прошлых чувствах или авантюрах, о роковых ошибках в дружбе, любви, бизнесе или финансовой сфере.

Сегодня Скорпионам стоит учитывать непредсказуемость обстановки в целом и риск сюрпризов в поведении отдельных людей. Единственное, что может помочь сориентироваться в такие моменты - опыт, поскольку многие моменты дня будут уходить корнями в прошлое. Однако важно помнить, что ситуация радикально изменилась и то, что раньше можно было легко уладить, теперь может стать причиной серьезного разлада.

Стрельцов звезды предупреждают, что сегодня лучше не строить точные планы: непредсказуемая обстановка может их отменить или значительно подправить. Возможны нештатные ситуации на работе или в быту, неожиданные повороты обстоятельств в финансовых делах или в связи со здоровьем, перебои с поставками, перемены в планах друзей или помощников. Лучше перенести на завтра важные дела и целевые встречи.

Сегодня звезды советуют Козерогам доверять судьбе, старым друзьям и своим прежним расчетам. Невзирая на существенную перемену обстановки и закрытие многих дверей, некоторые желания еще могут исполниться (хотя, возможно, заплатить за это придется чуть дороже). Также в этот день может подвернуться случай еще раз воспользоваться старой системой, опереться на прошлые идеалы, достижения или ценности.

Этот день не способствует душевному равновесию Водолеев и однозначности их настроений. Не исключено, что в течение дня они будут метаться между прошлым и будущим, например, между своими прежними привычками и новыми ценностями. Звезды намекают, что в сложившейся ситуации новое лучше старого, а опыт своего прошлого стоит ценить лишь в качестве уникального и чрезвычайно полезного жизненного урока.

Сегодня обстановка вокруг Рыб не вполне предсказуема, но многие представители знака хорошо ориентируются в ней благодаря своему прежнему опыту или еще не забытой старой привычке. Некоторые Рыбы (особенно те, что были рождены в середине марта) смогут извлечь из нее прямую выгоду, так как она будет соответствовать их оставшимся планам и помогать в завершении каких-то глобальных жизненных программ.

