Финансовые ловушки апреля 2026: как не попасться

Апрель 2026 года — не просто активный, а по-настоящему турбулентный с точки зрения финансовой энергетики.
Сочетание лунных фаз, напряженных аспектов планет и перехода долгосрочных влияний создает условия, при которых деньги «утекают» незаметно, решения принимаются импульсивно, а риски маскируются под возможности.
Начало месяца открывается Полнолунием в Весах (1–2 апреля), которое традиционно связано с балансом, партнерствами и деньгами через других людей.
Однако здесь скрывается первая ловушка: в период Полнолуния эмоции усиливаются, а объективность снижается.
Это проявляется в финансах так:
Весы создают иллюзию гармонии, но на деле вскрывают дисбаланс.
Риск: вложения в отношения, которые неравноценны.
После 2 апреля Луна идет на убыль вплоть до 10 числа (фаза последней четверти).
Это период, когда энергия уходит, и вместе с ней деньги.
Типичные ловушки:
Энергетически это время не про накопление, а про закрытие циклов.
Риск: ощущение, что деньги «растворяются».
Как избежать: не начинать новые финансовые проекты до Новолуния.
Один из самых опасных аспектов месяца: напряжение между Венерой (деньги) и Плутоном (контроль и власть).
Этот аспект провоцирует:
Плутон всегда действует скрыто. Это означает, что опасность неочевидна.
Риск: попасть в финансовую зависимость или подписать невыгодный контракт.
Как избежать: проверять все условия, избегать давления и срочности.
Новолуние в Овне — мощная точка запуска новых финансовых циклов. Но Овен — знак импульса, а не расчета.
Это создает ловушки:
Энергия «сделать сейчас» может привести к ошибкам.
Риск: потеря денег из-за поспешных решений.
Как избежать: любые вложения только после анализа и расчета.
В середине месяца формируется аспект между Марсом (действие) и Сатурном (ограничения).
Это один из самых «тяжелых» финансовых периодов.
Проявления:
Риск: вкладывать ресурсы в проекты, которые «не двигаются».
Как избежать: временно снизить активность и сосредоточиться на стратегии.
Читайте также: