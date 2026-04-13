Финансовые ловушки апреля 2026: как не попасться

13 апреля 2026ГороскопыМарианна Басс

Апрель 2026 года — не просто активный, а по-настоящему турбулентный с точки зрения финансовой энергетики.

Фото: freepik.com

Сочетание лунных фаз, напряженных аспектов планет и перехода долгосрочных влияний создает условия, при которых деньги «утекают» незаметно, решения принимаются импульсивно, а риски маскируются под возможности.

Полнолуние в Весах: иллюзия выгодных сделок

Начало месяца открывается Полнолунием в Весах (1–2 апреля), которое традиционно связано с балансом, партнерствами и деньгами через других людей.

Однако здесь скрывается первая ловушка: в период Полнолуния эмоции усиливаются, а объективность снижается.

Это проявляется в финансах так:

  • желание вложиться «за компанию»
  • доверие сомнительным предложениям
  • переоценка партнерских проектов

Весы создают иллюзию гармонии, но на деле вскрывают дисбаланс.

Риск: вложения в отношения, которые неравноценны.

Убывающая Луна: утечки и скрытые расходы

После 2 апреля Луна идет на убыль вплоть до 10 числа (фаза последней четверти).

Это период, когда энергия уходит, и вместе с ней деньги.

Типичные ловушки:

  • незапланированные расходы
  • возвраты долгов, которые «забывались»
  • поломки, требующие срочных вложений

Энергетически это время не про накопление, а про закрытие циклов.

Риск: ощущение, что деньги «растворяются».

Как избежать: не начинать новые финансовые проекты до Новолуния.

Венера в напряжении с Плутоном: манипуляции и финансовая зависимость

Один из самых опасных аспектов месяца: напряжение между Венерой (деньги) и Плутоном (контроль и власть).

Этот аспект провоцирует:

  • финансовые манипуляции
  • зависимость от чужих ресурсов
  • сделки с «подводными камнями»

Плутон всегда действует скрыто. Это означает, что опасность неочевидна.

Риск: попасть в финансовую зависимость или подписать невыгодный контракт.

Как избежать: проверять все условия, избегать давления и срочности.

Новолуние в Овне (17 апреля): импульсивные траты

Новолуние в Овне — мощная точка запуска новых финансовых циклов. Но Овен — знак импульса, а не расчета.

Это создает ловушки:

  • спонтанные покупки
  • рискованные инвестиции
  • переоценка своих возможностей

Энергия «сделать сейчас» может привести к ошибкам.

Риск: потеря денег из-за поспешных решений.

Как избежать: любые вложения только после анализа и расчета.

Марс в напряжении с Сатурном: блокировки и задержки

В середине месяца формируется аспект между Марсом (действие) и Сатурном (ограничения).

Это один из самых «тяжелых» финансовых периодов.

Проявления:

  • задержки платежей
  • торможение проектов
  • ощущение, что усилия не дают результата

Риск: вкладывать ресурсы в проекты, которые «не двигаются».

Как избежать: временно снизить активность и сосредоточиться на стратегии.

