Кому не стоит торопитесь с идеями, проверяйте интуицию — финансовый гороскоп на 6 мая

Звезды советуют не переходить на личности, не критиковать коллег и не менять сложившийся стиль работы. Будьте осторожны с интуицией, проверяйте информацию и контролируйте качество товаров. Узнайте, кому грозят проверки и трудности с логистикой.

У Овнов в этот день могут обостриться разногласия с деловым партнером. Причиной может стать нарушение ранее заключенных договоренностей. Возможны и другие разногласия. Звезды советуют вам при общении с партнерами сдерживать свои эмоции и не переходить на личности. При работе в сфере услуг возможен спор с кем-то из заказчиков относительно качества и сроков выполнения заказа.

Тельцы сегодня могут быть склонны излишне эмоционально воспринимать сложности, возникающие в ходе выполнения повседневной работы. Вы можете часто нервничать при технических сбоях, что не способствует деловому настрою. Из-за этого в отношениях с коллегами возможны недоразумения и ссоры. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег во избежание ответной критики.

Близнецы творческих профессий сегодня могут почувствовать усиление интуиции, которая, однако, может увести вас на ложный путь в творческих исканиях. Звезды советуют вам не торопиться сразу начинать действовать под влиянием только что рожденной идеи. Поспешность и эмоциональная несдержанность только навредят вам в делах. То же самое относится и к сделкам по перепродаже.

У Раков сегодня могут усилиться амбиции и готовность к борьбе за место под солнцем. Вместе с тем ваши карьерные устремления могут войти в противоречие с мнением членов семьи или родителей. Ваше внимание может привлечь срочная работа по устранению неполадок с недвижимостью. Возможна поломка в жилищно-коммунальном хозяйстве или при поведении строительных работ.

У Львов сегодня может складываться весьма интенсивный информационный фон. В течение дня вам может поступать много разнообразной информации из разговоров на транспорте и по переписке. Однако определиться в реальной ценности для дела этих сведений будет сложно. Кроме того, вы можете столкнуться с трудностями при обработке информации и в обучении профессиональным навыкам.

Девы сегодня могут столкнуться с финансовыми сложностями. У бизнесменов может возникнуть потребность срочно повысить расходы на неотложные нужды. Расчет на то, что удастся пропорционально увеличить свои доходы, может не оправдаться. В результате бюджетный баланс может быть нарушен, что скажется на нехватке оборотных средств. Воздержитесь от шопинга.

Весам звезды советуют ограничить свои инициативы в бизнесе и стараться ничего принципиально не менять в сложившемся стиле работы. Особенно это относится к тем, чей бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество. Постарайтесь уклониться от выяснения отношений с партнером и обсуждения с ним принципиальных и острых вопросов. Возможно нарушение договорных обязательств.

Скорпионам звезды советуют сдерживать свое критичное отношение к коллегам. Несмотря на то, что вашу инициативу могут ограничивать коллеги по работе, не следует искать в этом тайный враждебный умысел. В противном случае вы испытаете дискомфорт, и вам придется на какое-то время уйти в тень. Ваша работоспособность может резко снизиться из-за плохого самочувствия.

У Стрельцов этот день может быть связан с осложнениями в финансовых операциях, особенно при оплате. Не рекомендовано заниматься вопросами акционирования, проведения учредительных и отчетно-выборных собраний, участвовать в профсоюзных комитетах. Возможно, вам будет сложно найти взаимопонимание с теми людьми, которых вы считали своими единомышленниками.

У Козерогов, занимающих руководящие должности, сегодня могут пошатнуться позиции в карьере. Не следует рассчитывать на поддержку со стороны членов семьи в начинаниях. Звезды не рекомендуют сегодня сдавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности. Возможны проверки со стороны представителей фискальных служб.

Трудный день может сложиться для Водолеев, связанных с частыми поездками, торгово-закупочной и внешнеэкономической деятельностью. Воздерживайтесь от отправки грузов за границу – возможны ошибки в оформлении документов и задержки на посту таможенного досмотра. Наиболее сложной проблемой является выстраивание логистической цепочки поставок товара от производителя до места продажи.

Рыбам, имеющим свой бизнес, не рекомендуется в этот день делать капиталовложения в техническую модернизацию. Наиболее острые темы этого дня связаны с бюджетом, расходами и доходами. В части доходов ваш бизнес может показать снижение. Товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом. При расходовании денег на закупку оптовых партий товара, старайтесь тщательно контролировать качество товара.

