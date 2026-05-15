Как сегодня избежать проблем с начальством — финансовый гороскоп на 16 мая

15 мая 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют не заниматься планированием, не вмешиваться в чужие дела и строго следовать инструкциям.

День благоприятен для рекламы, реформ, практической работы и поиска новых деловых связей. Будьте осторожны с информацией — возможна дезинформация.

Овен

У Овнов в этот день ситуация в делах может сложиться неоднозначно. Возрастает вероятность получения дополнительных доходов помимо основной работы. Если вы что-то умеете делать на профессиональном уровне, то можно публиковать объявление с предложением своих услуг. Не рекомендуется заниматься планированием и выполнять проектно-конструкторские работы.

Телец

У Тельцов, сосредоточенных на карьере, этот день может сложиться неблагоприятно. Без крайней необходимости постарайтесь не пересекаться с начальством и воздерживаться от инициатив в карьере. Если вы сами являетесь руководителем, то старайтесь сдерживать свои эмоции и не принимать важных управленческих решений. Вместе с тем вы можете рассчитывать на поддержку друзей.

Близнецы

Этот день может сложиться вполне гармонично. Близнецам стоит посвятить время юридическим вопросам, особенно если вы долгое время с этим оттягивали. Сегодня особенно важно следовать служебным инструкциям, иначе есть риск конфликтов с начальством. Не исключена проверка вас и вашей фирмы представителями фискальных служб с целью проверить, нет ли у вас нарушений. Будьте предельно осмотрительными. Используйте этот день для общения с начальством и перехода на более доверительные отношения.

Рак

Если профессия Раков связана с риском, то звезды советуют проявить максимум осмотрительности. Ваши планы могут быть нарушены из-за неожиданного изменения обстоятельств. Работники страховых агентств и охранных предприятий могут зафиксировать учащение случаев чрезвычайных происшествий. Рекомендуется изучать новые рынки и развивать контакты с иностранцами.

Лев

Успешно может сложиться этот день для Львов, настроенных на смелые и решительные действия по реформированию своего бизнеса. Улучшение в делах почувствуют те, кто планировал оптимизировать свой бюджет и сделать кадровые перестановки. Ориентируйте себя на обновление и отказ от всего устаревшего, утратившего былую эффективность. Не лучшее время для работы в сфере услуг.

Дева

Девы, имеющие свой бизнес, сегодня могут достигнуть определенного успеха в раскрутке своего бизнеса и продвижении товаров и услуг на новые рынки. Это хорошее время для рекламных акций, публичной деятельности, ведения переговоров, дальних поездок и внешнеэкономической торговой деятельности. Возможно, вы откроете новые, более выгодные, логистические маршруты.

Весы

Звезды советуют Весам сосредоточиться на практической деятельности и тщательно спланировать свое рабочее время. Возрастет ваше трудолюбие, внимание к деталям и стремление к порядку. Все это будет способствовать качественной работе. Рационализаторы и изобретатели могут предложить новые технические решения. Вы сможете разобраться в сложном механизме, найти и исправить поломку.

Скорпион

Удачно может сложиться этот день для тех Скорпионов, которые выполняют клиентские услуги и торгуют модной одеждой, ювелирными украшениями. Возрастает приток клиентов в салоны красоты, парикмахерские, солярии и фитнес-клубы. Можно проводить рекламные акции – положительный эффект не замедлит себя ждать. Вместе с тем это неблагоприятное время для подготовки отчетов.

Стрелец

У Стрельцов, связанных по роду профессии с частыми поездками и оформлением документов, может быть много хлопот. Вы можете попасть в ситуацию, когда придется выполнять работу, которая в дальнейшем вам не понадобится. Вместе с тем это хорошее время для ремонтных и строительных работ, благоустройства рабочего места, магазинов, складов и гаражей. Процветает семейный бизнес.

Козерог

Козероги смогут получить доступ к важной информации и обзавестись полезными деловыми связями. Особенно удачно пойдут дела у торговцев, водителей транспорта, социальных работников, консультантов и курьеров. Вы сумеете заключить ряд выгодных сделок, благодаря чему может ускориться товарно-денежный оборот. Звезды советуют вам воздерживаться от рискованных инвестиций.

Водолей

Водолеев сегодня может ждать рост доходов за счет интенсификации труда и профессионального мастерства. Хорошо поработают строители, коммунальщики, надомники и владельцы магазинов. Может вырасти доходность семейного бизнеса. Можно заключать договор на аренду помещений. Вместе с тем это неблагоприятное время для попыток влиять на те дела, которые не находятся в вашей компетенции.

Рыбы

Рыбы сегодня могут запутаться в информационном потоке этого дня. Крайне осмотрительно следует работать с поступающей к вам информацией. Подчас будет непросто отделить правдивые сведения от дезинформации. Нежелательно заводить деловые отношения. Не верьте ничьим обещаниям. Вместе с тем именно сегодня возрастают ваши творческие способности и восприимчивость к новой технической информации.

