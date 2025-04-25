Особенности календаря майя

У древних индейцев было целых две календарных системы.

Индейцы майя исчезли более двух тысяч лет назад. Одни историки утверждают, что цивилизацию развалила междоусобица, другие – что майянцы погибли в результате природных катаклизмов. В качестве своего наследия они оставили красивые каменные пирамиды и крепости, письменность, впечатляющие для древней цивилизации знания по математике и астрономии. Один из самых интересных и загадочных подарков древних индейцев – календарь майя.

Календарные системы майя

У майя было целых 2 календарных системы. Один календарь – его часто называют гражданским – использовался для хозяйственных нужд. Майянцы определяли по нему, когда им сеять кукурузу, когда собирать урожай и делать другие дела по хозяйству. Год гражданского календаря майя – «хааб» – имел 365 дней, т.е. был согласован с солнечным циклом, что для земледелия очень полезно. Его составляли 18 месяцев по 20 дней и еще 5 дней, получивших название «дней без имени» и считавшихся роковыми. Жрецы знали, что хааб короче истинного солнечного года на доли дня и вносили поправки.

Кроме того, был ритуальный календарь – «цолькин». По цолькину майянские жрецы определяли, когда проводить религиозные обряды, в том числе и самые страшные – свои знаменитые жертвоприношения. Год цолькина был гораздо короче – всего 260 дней – и делился на 13 месяцев, которые так же, как и в хаабе, содержали 20 дней. В период 52 года календаря хааб укладывается 73 года цолькина. Эта зависимость составляла основу гармонии календаря майя.

Календарь 13-ти Лун

Мексиканский писатель, художник и мистик Хозе Аргуэльес, изучив наследие майя, создал на его основе целое духовное учение. Аргуэльес утверждает, что мы, современные люди, живем в механистическом времени.

Так, год григорианского календаря, по которому сейчас живет почти весь мир, состоит из разновеликих месяцев: то 30, то 31, то вообще 28 дней. Эта последовательность цифр выбрана человеком произвольно и никак не согласуется с природными ритмами. Кроме того, человек делит сутки на 12 часов, а час – на 60 минут. И эти цифры тоже люди взяли как бы ниоткуда. Хозе считает, что, живя в этом искусственном времени, человек теряет связь с природой, с космосом, забывает свои высшие ценности. А цивилизация, утратившая связь со своей родной биосферой, вступает в фазу саморазрушения.

От искусственной системы счета времени 12:60 Аргуэльес предлагает перейти на разработанную им естественную календарную систему 13:20. В ее основе лежит предложенный Хозе календарь 13-ти Лун.

В чем же естественность чисел 13 и 20?

Хозе утверждает, что это частоты некоторых космических излучений, посылаемых нам Солнцем и галактическим центром. И они находят свое отражение даже в строении человеческого тела: у человека 20 пальцев на руках и ногах, а скелет имеет 13 основных сочленений.

Кроме того, месяц календаря 13-ти лун состоит из 28 дней, а это, как известно, лунный цикл, с которым согласуются многие природные и биологические процессы. Это, например, океанические приливы и отливы, менструальный цикл у женщин.

Частью учения Хозе Аргуэльеса является система, похожая на европейскую астрологию. Используя цолькин и определенную технику расчета, по дате своего рождения человек может определить наклонности, сильные стороны своей личности и получить некое персональное послание о своей жизни.

Часто говорят, что календарь Майя является самым точным. Насколько справедливо такое утверждение? Астрономы Майя сумели определить продолжительность солнечного года в 365,2420 суток. Это всего на 0,0002 меньше принятого в настоящее время значения тропического года и соответствует ошибке в одни сутки за 5000 лет. Это дает основание сделать вывод, что календарь Майя был несколько точнее нашего современного григорианского календаря. Случайность ли это? Или индейцы майя действительно обладали глубинными знаниями о космических ритмах, человеческом сознании, природе времени? О том, что человечеству, видимо, предстоит заново открыть в самом ближайшем будущем.

Материал с портала Astrostar