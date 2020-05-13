Как влияет Луна на разные знаки зодиака: мнение астролога

Астрологи предупреждали об опасности полнолуния, прошедшего в ночь на 7 мая.

По их мнению, в этот период люди склонны к излишней эмоциональности и подавленному настроению. Однако и другие лунные циклы способны влиять и даже давить на разные знаки зодиака.

Как рассказала Пятому каналу астролог Лилия Любимова, критическими считаются 9-й, 15-й, 23-й и 29-й лунные дни — людям не стоит участвовать в конфликтах, а лучше вовсе сократить контакты до минимума.

Наиболее приятным и продуктивным периодом астролог считает новолуние, благосклонное к планам и новым начинаниям.

«На новолуние составляем карты желания, визуализируем, медитируем, а непосредственно к реализации задуманного нужно приступать уже в растущей Луне — со второго по 14-й лунный день включительно, так как на 15-й уже наступает полнолуние», — поясняет Любимова.

Знакам зодиака стихии Воздуха (Близнецы, Весы и Водолеи) стоит в новолуние выбирать интеллектуальные занятия. Девам, Тельцам и Козерогам планировать работу и инвестиции. Подвластным Огню (Овны, Львы, Стрельцы) — творчество и занятия спортом, а Скорпионам, Ракам и Рыбам заниматься эмоциями и любовной сферой.

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