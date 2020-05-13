Код богатства: как дата рождения привлекает деньги

Нумерология денег изучает то, как энергия цифр влияет на финансовое благополучие. Она считает, что у каждого числа есть своя уникальная энергетика.

Магический смысл цифр

0 и 1 принято считать одинаково пустыми, поэтому купюры 100 и 1000 нельзя держать в доме, на счету или дарить.

Число 2 забирает деньги и заставляет экономить, поэтому нельзя хранить у себя деньги с этой цифрой.

Число 3 благоприятно, только если деньги не лежат на месте. Лучше купить лотерейный билет или вложить в бизнес.

Число 4 ассоциируется у нумерологов с надёжностью. Хорошо было бы сделать вклад на сумму 40000.

Число 5 - самое важное в нумерологии денег. Оно - финансовый магнит. Давать в долг можно только 500, 5000 и 50000.

Число 6 означает рутину и ограничение, но суммы в 6000 и 60000 принесут стабильность.

Число 7 очень опасно, означает риски и потери. Нужно стараться избегать этой цифры в финансовых делах.

Число 8 - самое сильное. Именно оно принесёт большой успех. Если вкладывать 8000 и 80000, то богатство приумножится.

Число 9 не принесёт ни потерь, ни доходов. 900, 9000 и 90000 лучше потратить на образование, искусство.

Расчёт кода богатства

Четырёхзначный код богатства считается, используя дату рождения. Его нужно записать на листке полностью.

Сначала складываются цифры дня рождения. Например, у родившегося 29-ого будет 2+9=11, 1+1=2. Это будет первая цифра кода.

Затем складываются цифры месяца. Например, 0+9=9. Вот и вторая цифра.

Потом суммируются числа года рождения, чтобы получить третью цифру. Например: 1+9+9+7=16, 1+6=7.

Теперь нужно сложить все получившиеся цифры. 2+9+7=18, 1+8=9.

Все цифры записываются вместе. Это и будет ваш код.

Как работает

Чтобы в дом приходили деньги, код богатства должен быть всегда рядом, лежать в кошельке, содержаться в номере телефона, банковской карты. Произнося код как можно чаще за день, вы только улучшите финансовую ситуацию. Изображение кода должно быть нарисовано аккуратно, на красивой бумаге.

Таким образом, в дом можно привлечь деньги, узнав свой код богатства. Он должен всегда находиться рядом.