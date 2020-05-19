Знаки зодиака, которые признаются в любви, только когда это правда

Каждый человек, находящийся в отношениях, мечтает услышать от партнера признание в любви.

Астрологи выделяют 4 знака зодиака, которые говорят эти слова только в тех случаях, когда искренне уверены в своих чувствах.

Козерог внешне кажется высокомерным и скупым на эмоции только тем, кто не общался с ним близко. Если он испытывает искреннее расположение, то становится весьма эмоциональным и романтичным. Но стоит учесть, что Козерогу крайне важна уверенность в завтрашнем дне, поэтому на любовном фронте не стоит ожидать, что он сразу распахнет перед партнером свою душу – ему нужно время. Скорее всего, Козерог устроит несколько проверок отношений на прочность и только когда убедится в ответных чувствах, будет готов произнести заветное признание.

Льву важно видеть себя в глазах окружающих сильной личностью, которая не может позволить излишнюю эмоциональность. Астрологи утверждают, что даже перед близкими этому знаку сложно показать свою зависимость или уязвимость. Именно поэтому, даже находясь в длительных отношениях, Лев может демонстрировать любовь делами и подарками, при этом всячески избегая словесных признаний. Если вы чувствуете, что вам важно услышать заветные слова, вы можете попросить Льва об этом, но будьте готовы, что он уйдет от ответа.

Какие ещё знаки зодиака «не знают слов любви» — смотрите в нашем телеграм-канале «Звёзды сошлись»