Что делают Скорпионы, когда их предают

Скорпион (23.10-22.11) – один из самых независимых знаков, обладающих непростым характером.

Его умению держать себя в руках можно позавидовать: за внешней невозмутимостью может скрываться буря эмоций, которую он не демонстрирует даже близким. Если в вашем окружении есть Скорпион, знайте, чтобы завоевать его доверие, нужно пройти не одну проверку. Он тщательно выбирает, кого может подпустить к себе, поскольку в глубине души подозрителен и ревнив. Среди других зодиакальных знаков выделяется своей непредсказуемостью, поэтому не стоит портить отношения со Скорпионом – его месть предателю будет неожиданной и изощренной.

1. Одним из мощных способов «уничтожения» противника является чувство юмора Скорпиона, точнее, сарказм. Он способен видеть смешное даже в совершенно несмешных вещах. Если Скорпион обратит свой «черный» юмор на обидчика, тому придется несладко. Особенно учитывая, что на юмор и обижаться-то не принято.

2. У этого знака прекрасная память, позволяющая ему помнить все и обо всех. В «мирной» жизни эти знания никогда не используются, вы смело можете доверить Скорпиону сокровенные тайны. Но в случае предательства по отношению к нему, не рассчитывайте на снисхождение: вся имеющаяся информация будет использована для жестокого уничтожения врага.

3. А еще Скорпион – прирожденный детектив, но он не задает прямые вопросы – он наблюдает и запоминает. В случае, если его предали, весь собранный из любопытства «компромат» будет пущен в ход в самое неподходящее для предателя время и в самом неподходящем месте.

4. Скорпион обладает прекрасной интуицией, а некоторые наделены особым даром предвидения, которые часто выручают его в сложных ситуациях. Но именно поэтому планы врага часто бывают провалены, а он попадает в свою же ловушку, заранее приготовленную Скорпионом.

5. Стоит знать, что многие Скорпионы увлекаются эзотерикой и магией, поскольку их «темная» сторона питается сверхъестественным. Если Скорпиона предали, он может отомстить, используя оккультные знания, а предатель так никогда и не узнает, по какой причине его настигла «черная полоса» в жизни.

Предав Скорпиона, не рассчитывайте на снисхождение и не расслабляйтесь, если покажется, что он не отреагировал на ваш поступок: Скорпион мстит всегда, дождавшись подходящего момента.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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