Как нумерология может помочь бизнесу

Любой предприниматель, начиная свое дело, хочет улучшить качество жизни – не зависеть от рынка труда и нанимателя, а также иметь большой достаток.

Бизнес всегда сопряжен с определенными рисками, которые не всегда можно предугадать заранее. Даже у самых опытных людей с коммерческой жилкой случаются непредвиденные обстоятельства, – ненадежные партнеры и сотрудники, постоянно растущая конкуренция, нестабильная экономическая обстановка в стране и множество других «подводных камней», которые могут разрушить любой проект.

Как же не только остаться на плаву, но и получить хорошую прибыль?

Существует огромное количество способов, но все они достаточно затратны и малоинформативны, есть детали, о которых невозможно узнать стандартными методами даже в наш технологический век. В последнее время, предприниматели в таких случаях все больше и больше обращают внимание на нетрадиционные и нестандартные средства, например, нумерологию.

Конечно, об этом не принято распространяться, но почти каждый второй бизнесмен, так или иначе, хоть раз обращался к таким методам. Это своеобразная подушка безопасности, возможность проверить правильность своих действий.

Если сравнивать между собой различные эзотерические направления, то в данном контексте, нумерология является наиболее подходящим вариантом.

Что такое нумерология?

Нумерология – это дисциплина, изучающая символику чисел и их влияние на жизнь человека, в частности рассматривается дата рождения. Почему же именно нумерология? Во-первых, нумерология, в некоторой мере, приравнивается к науке, она оперирует цифрами и основывается на расчетах, соответственно, человеку с логическим типом мышления будет проще воспринять информацию, полученную таким путем. Во-вторых, только в этой области можно составить четкий прогноз вплоть до точной даты предполагаемого события. В-третьих, в отличие от других видов эзотерики, нумерологу для составления прогноза или анализа требуется минимальное количество данных, – дата рождения. Эти качества делают нумерологию наиболее оптимальным способом для применения в бизнесе. Польза нумерологии неоспорима. Интернет переполнен статьями про нумерологию и бизнес, в которых рассказывается как подобрать правильное название для фирмы и насколько это необходимо знать. Вероятно, правильное название и нумерология имени – очень полезная информация, но те аспекты, о которых пойдет речь далее не менее, а может даже более, важны.

«Верю, не верю», это уже не важно, главное, что такой метод действительно работает. В современном мире почему-то принято отрицать действие и само явление эзотерики, якобы недоказуемо и чаще всего не может быть подтверждено опытным путем. Однако, в науке, чей авторитет непоколебим, тоже есть ряд явлений и теорий, не имеющих подтверждений и доказательств.

Мы почему-то охотно верим в существование черных дыр, а в прогноз по дате рождения нет. Почему-то теория о существовании темной материи воспринимается нами, как нечто логичное, и над ее доказательствами бьются лучшие умы планеты, а составление цифрового анализа личности считается чем-то нереальным. Подобных примеров предостаточно.

Однако, все обстоит не совсем так. Ведь, на самом деле, работу нумеролога всегда можно проверить и увидеть итог, в отличие от сложных научных теорий, детали и нюансы которых многим не понятны. Здесь либо есть результат, либо его нет, все четко и понятно.