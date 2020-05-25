Представителям пяти знаков легко достаются деньги

Пяти знакам зодиака не нужно упорно трудиться, чтобы всегда иметь полный кошелек.

Таролог Марианна Абравитова уверена, представителям этих знаков не надо прилагать никаких усилий — деньги к ним буквально «липнут». Эксперт сообщила о самых удачных в финансовом плане знаках зодиака.

Козерог

У представителя знака есть все, что необходимо, чтобы хорошо зарабатывать. Это интеллект, упорство, драйв и преданность делу. Козерог готов упорно идти к своей цели даже на протяжении нескольких лет, но он все равно достигает желаемого.

Овен

Прирожденный лидер — Овен. Он будет всегда впереди, в том числе в финансовом плане, в какой сфере ни работал бы.

Лев

Львы предрасположены к богатству. Они ставят высокие планки во всем и не размениваются по мелочам.

Дева

Девы получают от жизни все только благодаря трудолюбию. Представителям знака не нужна роскошь. Дев может мучить угрызение совести, если они не выкладываются с полной отдачей. Их трудолюбие всегда вознаграждается финансово.

Весы

Успешность Весов связана с интеллектом, дисциплиной, организованностью и драйвом. Они всегда знают, с кем нужно общаться, какие заводить контакты. Это и есть их путь к финансовому благополучию.