Отпугивающая черта каждого знака зодиака

Хотите, чтобы межличностное общение было более легким и приятным?

Научитесь некоторые свои особенности использовать только в крайних случаях, а не выпячивать их, наивно полагая, что другие люди должны в вас любить все — и хорошее, и плохое. Не должны. А мы сегодня дадим вам подсказку и расскажем, какую черту характера вашему знаку зодиака стоит тщательнее всего скрывать от окружающих.

Овен

Вам стоит поумерить стремление всеми вокруг руководить. Вы, конечно, прирожденный лидер и даже полководец, однако это не повод думать, что все без исключения окружающие вас люди нуждаются в ваших указаниях. Поверьте, среди них есть и те, кто умнее, опытнее, дальновиднее, а потому, навязывая им свое мнение, вы в первую очередь именно себя ставите в неловкое положение, вас начинают считать выскочкой, а общение с вами намеренно сводят к необходимому минимуму.

Телец

Вам стоит научиться прятать свой консерватизм. Если в каких-то бытовых ситуациях верность традициям и нежелание впускать в свою жизнь нечто новое вполне оправданно, то в отношениях с друзьями и на работе это чаще всего становится причиной конфликтов и недовольства тех, кто платит вам зарплату и хочет, чтобы вы бодро шагали в ногу со временем. Принимайте нововведения как необходимое зло, ищите в них плюсы и научитесь быстро извлекать из них выгоду, тогда они перестанут быть камнем преткновения.

Близнецы

Вам стоит пореже демонстрировать то, что у вас по большому счету нет сильных привязанностей ни среди людей, ни среди занятий. Отсутствие долговременных связей с кем/чем-либо с головой выдает поверхностность вашей натуры и настораживает окружающих, которые практически сразу задумываются, а можно ли вам доверять. Так что если хотите произвести наиболее благоприятное впечатление, то не забывайте почаще упоминать о всем том, что присутствует в вашей жизни уже достаточно длительное время.

Рак

Вам стоит пореже демонстрировать свое нежелание открываться перед теми, кто не входит в ваш доверенный круг общения. Как правило, вы буквально в лоб заявляете им, что и на порог своей души их не пустите и что вся приватная информация, имеющая отношение к вам и к самым близким людям, их абсолютно не касается. Окружающих это бесит, у них появляется желание раскопать о вас какие-нибудь «грязные факты», и они начинают доставлять вам еще больше беспокойства. Дайте им пару незначительных для вас подробностей, и они отстанут.

Лев

Вам стоит тщательнее скрывать непомерную любовь к себе и то, что свои собственные интересы вы в любом случае (ну, за крайне редким исключением) ставите во главу угла и превыше всего. Людям, как правило, не нравится осознавать, что при каких-то форс-мажорных обстоятельствах кто-то в первую очередь подумает о себе, а не о них, поэтому все те, кто не очарован вами сверх меры, серьезных дел с вами стараются не иметь, предпочитая тех, кто более человеколюбив.

Дева

Вам стоит поумерить свою правильность и стремление всех, всегда и во всем поучать. Даже если вам кажется, что все вокруг ошибаются, это не повод тут же включать ментора. Во-первых, это страшно раздражает, а во-вторых, и самый умный человек на свете априори не может знать всего, соответственно, нет никакой гарантии, что вы сама не находитесь в заблуждении, а это уже за гранью добра и зла — корректировать кого-либо, ориентируясь на ложные ценности и недостоверные сведения.

Весы

Вам стоит тщательно скрывать от окружающих вашу неуверенность в себе и в принимаемых вами решениях: многие кожей чувствуют сомнения и беззастенчиво этим пользуются, подталкивая к невыгодным для вашей персоны поступкам. А еще неплохо было бы пореже демонстрировать стремление быть для всех своей в доску. Из-за этого вы часто выглядите не очень красиво, давая повод думать, что вам все равно, с кем общаться, и что вы платите чужими тайнами за возможность нравиться всем.

Скорпион

Вам для налаживания адекватного диалога с окружающими стоит прятать многие черты вашего характера, и не потому, что они слишком уж отрицательные, а потому, что они пугают нежных обывателей. Резкость, мстительность, нежелание прислушиваться к чужому мнению и следовать советам, стремление любую ситуацию довести до максимальной точки накаливания, чтобы уже «бабахнуло» и можно было переключиться на что-то другое — все это несвойственно большинству, а потому настораживает.

Стрелец

Вам стоит пореже демонстрировать окружающим стремление над ними доминировать. Нет, безусловно, кому-то легче и проще во всем с вами соглашаться и действовать по навязанному сценарию, но таких индивидов на самом деле не так уж и много. Основную массу людей крайне бесит, когда вы пытаетесь им диктовать, как поступать, с кем общаться, чего хотеть, и они либо стараются избегать общения с вами, либо идут на открытый конфликт, который часто заканчивается весьма печальным образом.

Козерог

Вам стоит тщательнее прятать стремление извлечь максимально возможную выгоду из любых взаимоотношений. То, что вы не жаждете общения ради собственно общения, а стараетесь получить какую-то материальную пользу и особо этого не скрываете, делает вас, по мнению большинства, чрезмерно расчетливой и корыстной, а люди, как правило, не любят осознавать, что с ними взаимодействуют ради каких-либо благ, а не из-за того, что они такие прекрасные и замечательные.

Водолей

Вам стоит пореже демонстрировать непримиримость и принципиальность. Ваши принципы и суждения, как правило, вполне объяснимы с позиции идеального мира, однако далеко не всегда применимы в реальном. Так что, прежде чем осуждать кого-то и отказывать этому кому-то в общении, старайтесь сначала анализировать возмутившие вас поступки и высказывания в связке с прилагающимися к ним обстоятельствами, учитывая событийные и психологические факторы, а не только ваше мнение по данному вопросу.

Рыбы

Вам стоит пореже демонстрировать упертость и нежелание пробовать что-то новое только на основании того, что вы себе когда-то придумали, что это плохо (бесполезно, невкусно, неприятно — нужное подчеркнуть). Вы часто подменяете реальность фантазиями и ориентируетесь на них как на непреложную истину, а окружающих, как правило, раздражает невозможность доказать, что на самом деле то, что они вам предлагают, отнюдь не так гадостно, как вам почему-то кажется.

Материал с портала WMJ