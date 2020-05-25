Астрологи назвали знаки, которые всегда будут красивыми

Астрологи уверены, представители двух знаков зодиака — Козероги и Близнецы — даже с возрастом не теряют своей привлекательности.

Козероги в юности выглядят старше своих лет и быстро взрослеют. С возрастом к 40-ка годам они приобретают особый шарм и привлекательность. Козероги воспринимают проблемы как приключения и не зацикливаются на них. У представителей знака всегда есть свободное время, чтобы следить за своим питанием, фигурой и кожей. В связи с этим бывает сложно оценить их реальный возраст.

Близнецы раскрывают свою привлекательность с возрастом. Представители знака становятся сдержанней, женщины — нежнее и милее, а мужчины — более уверенными в себе. Для Близнецов не страшны лишние килограммы, если они хоть немного следят за собой. Их привлекают современные косметические средства, позволяющие не вспоминать о старости.