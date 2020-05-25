Активация разносторонней Удачи на 31 мая

Одни и те же, на первый взгляд, активации благоприятных энергий в китайской технике Ци Мень Дун Цзя бывают существенно разными как по силе, так и по качеству.

Некоторые из них обладают множественным потенциалом и могут приносить разностороннюю Удачу.

Именно такую активацию я хочу предложить к использованию сегодня.

Время активации 31 мая, час Петуха (17.00 – 19.00).

Местоположение – северо-восток вашего дома или офиса.

В это время на северо-востоке сложится одна из самых лучших и часто используемых структур Ци Мень Дун Цзя «Птица, падающая в гнездо».

Активация Птицы приносит легкую Удачу, без особых усилий, простое везение и неожиданные подарки Судьбы. За то она и любима практиками Ци Мень Дун Цзя.

Активируется Птица очень легко. В указанное время надо просто посидеть в секторе с Птицей, как можно ближе к внешнему периметру помещения, спиной на северо-восток. Еще лучше при этом делать какие-то важные дела, заняться текущим планированием или разработкой нового проекта.

Некоторая сложность заключается в том, что час Петуха в разных местностях начинается в разное время. Вы можете использовать усредненный временной интервал 18.00 – 19.00 по вашему местному времени.

Особенность именно этой часовой структуры заключается в том, что одновременно она является структурой «Трех генералов». Это еще один благоприятный расклад Ци Мень Дун Цзя, ожидаемый эффект от активации которого – получение дохода через 7 дней.

К сожалению, благоприятная звезда Тянь Синь активируемого расклада несколько ленива в северо-восточном положении. Поэтому ее обязательно нужно подзадорить с помощью комнатного фонтанчика. В качестве активаторов энергии также хорошо использовать магнитофон с приятной музыкой или вентилятор.

Можно добавлять свечи, движущиеся мобили, аромалампу или благовония.

Активаторы устанавливаются как можно ближе к внешнему периметру помещения. Желательно на высоте от полуметра до метра от пола.

Но и это еще не все. Есть еще один позитив от активации северо-восточной энергии в этот день. Дело в том, что дневной северо-восточный расклад также относится к категории структур «Трех генералов». Эффект от активации расклада – получение дохода, связанного с недвижимостью, в течение полугода.

Структура активируется при помощи свечей, установленных в определенном сегменте, – на северо-востоке-2,3 (две трети северо-востока, примыкающие к востоку). Свечи лучше использовать желтые или оранжевые, в количестве 5, 7, 8 или 10.

Таким образом, в указанный день и час у вас есть отличный шанс получить множественный эффект от использования магии Ци Мень Дун Цзя.

Отметим, что майский альянс годовой и месячной звезд фэн-шуй на северо-востоке очень хорош и сулит проявиться исключительно положительно.

С пожеланием множественной Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)