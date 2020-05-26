Зодиак и слава: как знак разрушил карьеру звезд

Стать знаменитостью очень непросто.

И те, кто добился известности, обычно прилагают много усилий, чтобы удержаться на гребне волны. Иногда же эти усилия могут быть сведены к нулю «неудачным» знаком зодиака, под которым родился человек.

Рак – эмоциональный и свободолюбивый знак, который любит тратить деньги и тяготится любыми правилами. Для него благоприятны сферы деятельности, требующие контакта с публикой и с возможностью ощущать собственную значимость. Очень часто Раки не понимают, чего на самом деле хотят от жизни, пускаются во все тяжкие, включая алкоголь и наркотики, и недоумевают, почему карьера вдруг пошла под откос.

Линдси Лохан большое количество ролей давало жить на широкую ногу, а ограничения, причем любые, не в характере Рака. Алкоголь и наркотики только подогревали ситуацию. Линдси брала кредиты в банке и не возвращала их. Частые пребывания в реабилитационных центрах и финансовая помощь друзей не изменили ситуацию – «звезда» актрисы погасла.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий (псевдоним Децл) сделал себе имя, благодаря финансовым вложениям отца. Рак по гороскопу быстро «заболел» звездной болезнью со всеми вытекающими: загулы, алкоголь, наркотики. Ссора с отцом лишила его денежных вливаний, и карьера быстро сошла на нет.

Другой, неблагоприятный для карьеры знаменитостей знак – Близнецы, отличительная черта которых – непостоянство. Фантазии и реальность смешиваются в их голове, не давая возможности определиться, чем же хочется заниматься. Они склонны жить прошлым, жалеть об упущенных возможностях. Ярким представителем этого знака является Мэрилин Монро. «Я всегда чувствовала, что меня не существует», – говорила она, и актерство было для Мэрилин возможностью быть кем-то. Она, как истинный Близнец, была непостоянной в отношениях, и, раз за разом терпела неудачи в личной жизни. Эти неудачи и постоянные внутренние переживания привели ее к депрессии, которую она «лечила» алкоголем и наркотиками. Так рухнула не просто карьера, а вся жизнь.

Русский «Близнец» – Анастасия Кочеткова, участница проекта «Фабрика звезд», вошедшая в некогда популярную группу «Банда». Но даже резкий взлет популярности не заставил ее остаться в группе, когда девушка влюбилась. Как истинные Близнецы Анастасия предпочла музыкальной карьере семейную жизнь, но идиллия длилась недолго. После развода Кочеткова пыталась вернуться на сцену, сожалея об упущенных возможностях, но второго шанса ей не выпало.

Дева очень рациональный знак, однако, часто она вредит сама себе, из-за любви к самокопанию. Большинство проблем возникают из-за внутренней неудовлетворенности и невозможности разобраться в себе. На карьеру это влияет пагубным образом. Маколей Калкин проснулся звездой после комедии «Один дома». Ему прочили блестящую карьеру, но на этот период пришелся развод его родителей и мальчик решил, что он ответственен за семью и должен быть с родителями, пока все не утрясется. Режиссеры не оценили его благородного порыва и перестали приглашать на съемки. А Маколей не вынес разочарования и запил.

Водолею сложно прощать себя за ошибки и отпускать прошлое. Часто ему кажется, что проще быть одному и не искать поддержки у близких. Такое отношение к жизни погубило карьеру актрисы Миши Бартон. Она в одиночку не смогла справиться со «звездной» болезнью, а неумение выстраивать отношения заставило искать поддержки в алкоголе и снотворных. Невозможность вырваться из зависимостей заставила Мишу распрощаться с кинокарьерой.

Скорпион обладает крайне непростым характером, с ним часто сложно поладить из-за его упрямства и неумения прощать. И его карьеру портят не столько эти недостатки, сколько непонимание, чем же недовольны окружающие. Хоакин Феникс после блестящей роли в «Гладиаторе» мог бы сделать прекрасную карьеру, но его неуемная тяга к критике голливудских правил, вплоть до названия премии «Оскар» «полным дерьмом», лишили его не только статуэтки, но и возможности сниматься в кассовых проектах.

Конечно, успешность карьеры зависит от множества факторов, но влияние на нее знака зодиака не стоит недооценивать.

Марина Басманова