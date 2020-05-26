Что будет, если взять фамилию мужа

Смена фамилии – серьезный поступок. Ведь когда мы меняем имя (а фамилия – часть нашего имени), мы меняем свою жизнь. О том, как меняется жизнь у тех, кто берет фамилию мужа, читайте в этой статье.

Меняется нумерологический код нашей судьбы

Нумерологи знают много историй о том, что, выйдя замуж и взяв фамилию мужа, женщина полностью изменила собственную жизнь. Из-за чего так происходит? Известно, что имя человека имеет свое число – своего рода нумерологический код – которое влияет на всю жизнь, определяет характер и происходящие события. Этот код рассчитывается нумерологом, так что для детального рассмотрения надо обратиться к специалисту. Но общие правила таковы: надо понять, какой код был у вас при вашей девичьей фамилии, рассчитать код с фамилией мужа и выбрать для себя, что вам больше нравится и подходит. Вполне вероятно, что остаться при своей фамилии будет полезнее и приятнее, чем брать фамилию мужа.

Вы берете на себя карму другого рода

Фамилия мужа – фамилия всего рода, который имеет свою судьбу и свою энергетику. Когда женщина выходит замуж за мужчину, она входит в чужой род, который постепенно станет ее родом. Следовательно, она примет весь его ресурс и все его проблемы – и надо понять, чего же больше, плюсов или минусов. Если судьба рода сложная, невыносимая, наверное, лучше остаться при своей фамилии. Но тут стоит подумать о том, что дети все равно получат фамилию отца, и каково им будет без вашей поддержки?

Вы меняете свое отношение к себе

Когда вы произносите свое имя и фамилию, вы чувствуете определенную вибрацию звуков, и она вам или нравится, или нет. Если вибрация новой фамилии вам не по вкусу, стоит задуматься, сможете ли вы жить с этой новой фамилией долго и счастливо. Дело в том, что при внутренней антипатии к фамилии мужа ваше отношение к самому мужу может ухудшиться просто из-за того, что вам будто навязали какую-то часть жизни, которая совсем не ваша. Не проще ли тогда остаться со своей, привычной и приятной фамилией?

Дарья Лопушкова

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