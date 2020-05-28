Гармония и спокойствие в доме — любовный гороскоп на 29 мая

Радуйтесь каждой минуточке счастливых гармоничных отношений.

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня Овны будут пожинать плоды собственной беспечности. Постарайтесь извлечь урок из этой неприятной ситуации и не повторять этих ошибок. Одиноких Овнов звезды предостерегают от излишней доверчивости. Не стоит принимать серьезных решений сгоряча.

Телец

Вряд ли сегодня вы будете в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Скорее всего, наиболее правильным будет не тратить напрасно время и силы. Одинокие Тельцы могут оказать в центре весьма интересных событий. Смело выбирайте того, с кем хотите провести ближайшие годы своей жизни.

Близнецы

Возможно, сегодня вы с любимым человеком с трудом находите общий язык. Попробуйте уступить, так как спорить и отстаивать свою позицию сейчас бесполезно. Вы только потратите нервы, силы и время. Одиноким Близнецам в этот день не стоит ждать чудес.

Рак ‌‌

Возможно, в этот день вы легко будете поддаваться влиянию со стороны, особенно если речь идет о влиянии любимого человека. Одинокие Раки, если у вас сейчас нет второй половинки, то свободное время проведите в кругу друзей. Не исключено, что там вы сможете услышать совет как устроить свою личную жизнь.

Лев ‌‌

Многим Львам в этот день важно вновь почувствовать уверенность в себе. Именно это поможет вам преодолеть острые углы в общении со второй половинкой. Сегодняшний день, скорее всего, не принесет одиноким Львам спокойствия. Напротив, сейчас наступает время внезапных и непредсказуемых перемен.

Дева ‌‌

Сегодня Девам желательно быть более сдержанным в выражении эмоций. Главная задача сегодняшнего дня - наладить отношения с любимым человеком, даже если ради этого придется поступиться своими интересами. Возможно, что одинокие Девы готовы на все, чтобы добиться внимания интересующего партнера.

Весы ‌‌

Некоторым Весам сегодня будет нелегко встать на точку зрения любимого человека. Если вы решительно не способны на компромисс, остается надеяться на терпение второй половинки. Свободные Весы, этот день исключительно хорош для старта в поисках спутника жизни.

Скорпион

Многим Скорпионам вместе со второй половинкой придется срочно изменить планы и вмешаться в ситуацию, о которой до этого дня вы даже и не догадывались. Свободные Скорпионы в этот день будут окружены вниманием со стороны нескольких достойных претендентов на роль спутника жизни.

Стрелец

Для некоторых Стрельцов день может сложиться напряженно. Сейчас желательно контролировать свои высказывания, иначе будет трудно избежать неприятного разговора с любимым человеком. Интересное знакомство в этот день может иметь долгосрочные перспективы, если одинокие Стрельцы его не упустят.

Козерог

Не исключено, что Козерогам в этот день следует решительно расстаться с человеком из вашего ближайшего окружения. Вы можете узнать, что он сеет раздор между вами и любимым человеком. Сегодня свободные Козероги готовы использовать ситуацию в свою пользу.

Водолей

Некоторым Водолеем сегодня пришла пора признать, что они попали в плен иллюзий. Пришло время отказаться от напрасных мечтаний и фантазий и приступить к вполне реальным и прозаическим действиям. Одинокие Водолеи, вы многое пересмотрели в отношении своего бывшего возлюбленного?

Рыбы ‌‌

Скорее всего, Рыб ждут тихие радости. Для вас день будет спокойный, без сюрпризов и неожиданностей. Проведите свободное время с объектом своей симпатии на свое усмотрение. Одинокие Рыбы, сегодня в вашем окружении будет много партнеров, настроенных на легкое и приятное общение.

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