Знаки зодиака, чья судьба к старости только усложняется

Некоторым людям везет всю жизнь, некоторым – периодами.

Но астрологи предупреждают, что есть 3 знака зодиака, которым нужно готовиться к старости: их жизнь в этот период может заметно усложниться.

Чем старше становится Овен, тем мрачнее его настроение. «Розовые очки» юности спадают, сил становится меньше, а жесткий характер, который так помогал добиваться целей, нисколько не смягчается. На склоне лет, особенно когда Овен вынужден меньше работать и больше находиться дома, обнаруживается, что отношения в семье весьма прохладные, дети выросли, а на хобби никогда не было времени. Овен в этой ситуации становится раздражительным и ворчливым. Чтобы наладить жизнь вне работы и не остаться в одиночестве из-за сложного характера, ему придется найти новый смысл в жизни или занятия, которые позволят ему направить энергию в конструктивное русло.

Близнецы с молодости не слишком много внимания уделяли карьере и никогда не задумывались о том, как будут жить на пенсии, поэтому к старости многие из них обнаруживают, что финансовых накоплений у них нет. Ближе к пенсии Близнецы становятся более хозяйственными и начинают обустраивать дом, которому раньше не уделяли должного внимания. Они предпочитают жить для себя, поэтому не все представители этого знака обзаводятся семьей и рассчитывать в старости могут исключительно на себя. Даже те, у кого выросли дети, испытывают сложности в общении с ними, потому что в свое время уделяли им не слишком много внимания.

Главной проблемой Скорпиона в старости становится ужасный характер. Его и в молодости недолюбливали за жесткость и мстительность, но с годами он становится воплощением «зла»: придирается и критикует все и вся, и еще, не стесняясь, говорит гадости даже самым близким. И это при том, что с финансовой и социальной точек зрения у Скорпиона все более, чем хорошо. И этим, с поводом или без, он регулярно шантажирует своих родственников: грозится оставить без наследства. Из-за постоянного пребывания в негативе, у Скорпиона с возрастом заметно ухудшается здоровье. Зациклившись на нем, Скорпион перестает конфликтовать с близкими, но душевной гармонии так и не обретает.

Расположение звезд в момент рождения, конечно, влияет на характер и отношение к жизни, но при желании человек может сделать многое, чтобы подготовиться к старости.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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