Завистники активизируются — любовный гороскоп на 30 мая

Острожное, сегодня вас будут оговаривать и плести за вашей спиной интриги целый день.

Овен ‌‌

Если вы никак не можете дозвониться до второй половинки, не стоит рисовать в своем воображении картины измены. Скорее всего, пассия усердно трудиться во благо вашей пары. Звезды предостерегают одиноких Овнов от поспешных выводов в общении с противоположным полом.

Телец

Если у некоторых Тельцов есть какие-то проблемы в личной жизни, сегодня не стоит привлекать к их решению посторонних людей. Решительность одиноких Тельцов, их готовность не сдаваться в случае возможной неудачи сегодня может дать неожиданно сильный эффект.

Близнецы

Если от любимого человека сегодня неожиданно повеет холодом, не спешите паниковать. Только сохранив душевное равновесие, вы сможете разобраться в причине и нормализовать отношения. Возможно, одиноким Близнецам в этот день захочется проявить повышенную впечатлительность и чувственность.

Рак ‌‌

Если в этот день промелькнет между вами тень недоверия, постарайтесь не показывать любимому человеку своих сомнений. Иначе партнер почувствует себя оскорбленным и может замкнуться в себе. Одиноким Ракам стоит более тщательно выбирать себе компанию из лиц противоположного пола.

Лев ‌

Сегодня некоторые Львы могут столкнуться с ситуацией, когда любимый человек будет указывать вам на просчеты и упущения. Вряд ли вам станет от этого приятно, но постарайтесь не подавать виду. Одиноким Львам стоит лучше узнать о прошлом потенциального партнера.

Дева ‌‌

Сегодня многим Девам удастся найти необычное решение важной насущной проблемы, которая некоторое время назад ставила вас в тупик. Одинокие Девы, если вы не будете четко знать чего ждете, то и результат может быть весьма туманным, что вряд ли вас устроит.

Весы ‌‌

В этот день астрологические влияния потребуют от Весов конкретных проявлений любви и преданности второй половинке. Не исключено, вам придется отложить свои дела и оказать партнеру максимальную помощь. Одинокие Весы рискуют попасть в конфликтную ситуацию.

Скорпион

Скорпионам в этот день стоит быть максимально искренним со второй половинкой. Если вас что-то не устраивает, не стоит скрывать недовольства. В корректной форме донесите до любимого человека свои пожелания. Одиноким Скорпионам кажется, их попытки устроить личную жизнь неудачны.

Стрелец

Если сегодня вы не в духе, не стоит срывать свое дурное настроение на второй половинке. Попробуйте уединиться на какое-то время и разобраться в причинах своего недовольства. Свободные Стрельцы, сегодня вам может признаться в чувствах человек, который вам не слишком нравится.

Козерог

Звезды подсказывают Козерогам, что пришла пора забыть о давних ссорах и обидах. Вполне возможно, этот день может стать началом нового, более счастливого этапа в отношениях с объектом вашей симпатии. Одиноким Козерогам звезды рекомендуют не спешить с новым знакомством.

Водолей

Если сегодня у некоторых Водолеев какие-то проблемы с любимым человеком, это вовсе не значит, что все плохо и плохо будет всегда. Надо лишь немного подождать. Свободным Водолеям сегодня стоит свести к минимуму общение с противоположным полом.

Рыбы ‌‌

Некоторым Рыбам сегодня будет довольно сложно найти взаимопонимание со второй половинкой. Причиной этому могут быть интриги и оговоры завистников. Отношения одиноких Рыб с потенциальным партнером в этот день может напоминать затянувшийся сериал.

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