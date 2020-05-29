Женские имена, которые приносят счастье только после 40 лет

Молодость — период, когда каждый человек совершает ошибки и учится на них. Кому-то удаётся быстро найти себя и своё место в этом мире, а кто-то находит счастье, лишь отметив как минимум 40-летний день рождения.
Обладательницы этих имён как раз из тех, кто становится наиболее счастливым после 40 лет.
Будучи молодой, Ирина обычно переживает много разочарований. Для окружающих эта женщина кажется милой и дружелюбной, но немного холодной и отстранённой. Дело в том, что Ирина очень сосредоточена на семье, и, пока дети не вырастут и не покинут родительский дом, она чувствует слишком большую ответственность и не может расслабиться.
Как только дети становятся взрослыми, Ирина будто начинает новую жизнь, обретая гармонию и покой.
На юные годы Зинаиды чаще всего выпадает немало испытаний, но твёрдый характер помогает ей со всем справиться. Зинаиде трудно довериться людям, поэтому она редко вступает в серьёзные отношения или заводит друзей.
После 40 лет у женщин, носящих это имя, открывается более светлая и мощная энергетика, которая притягивает к ним позитивных и хороших людей. Новые встречи меняют жизнь Зинаиды в лучшую сторону и приносят счастье и успех.
Это имя носят женщины активные, бойкие и «пробивные». Они не упускают ни одного шанса в жизни и усердно делают карьеру. Для молодой Галины профессиональная реализация - одна из главных жизненных задач.
В более зрелом возрасте, добившись признания на работе, Галина начинает уделять больше времени семье, и это приносит ей умиротворение и счастье.
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