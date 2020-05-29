Женские имена, которые приносят счастье только после 40 лет

Молодость — период, когда каждый человек совершает ошибки и учится на них. Кому-то удаётся быстро найти себя и своё место в этом мире, а кто-то находит счастье, лишь отметив как минимум 40-летний день рождения.

Обладательницы этих имён как раз из тех, кто становится наиболее счастливым после 40 лет.

Ирина

Будучи молодой, Ирина обычно переживает много разочарований. Для окружающих эта женщина кажется милой и дружелюбной, но немного холодной и отстранённой. Дело в том, что Ирина очень сосредоточена на семье, и, пока дети не вырастут и не покинут родительский дом, она чувствует слишком большую ответственность и не может расслабиться.

Как только дети становятся взрослыми, Ирина будто начинает новую жизнь, обретая гармонию и покой.

Зинаида

На юные годы Зинаиды чаще всего выпадает немало испытаний, но твёрдый характер помогает ей со всем справиться. Зинаиде трудно довериться людям, поэтому она редко вступает в серьёзные отношения или заводит друзей.

После 40 лет у женщин, носящих это имя, открывается более светлая и мощная энергетика, которая притягивает к ним позитивных и хороших людей. Новые встречи меняют жизнь Зинаиды в лучшую сторону и приносят счастье и успех.

Галина

Это имя носят женщины активные, бойкие и «пробивные». Они не упускают ни одного шанса в жизни и усердно делают карьеру. Для молодой Галины профессиональная реализация - одна из главных жизненных задач.

В более зрелом возрасте, добившись признания на работе, Галина начинает уделять больше времени семье, и это приносит ей умиротворение и счастье.

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